Victorie în instanță pentru Robert Negoiță. Datoria de 50 de milioane de euro la ANAF, anulată de magistrați

Adrian A
18 mai 2026, 17:31
Cuprins
  1. Judecătorii i-au dat dreptate lui Robert Negoiță
  2. Sechestru pe avere și apartamente

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a obținut o victorie majoră în instanță: datoria de aproximativ 50 de milioane de euro către ANAF a fost desființată de judecători.

Judecătorii i-au dat dreptate lui Robert Negoiță

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a obținut o victorie importantă în instanță, după ce judecătorii au desființat celebra datorie fiscală de aproape 50 de milioane de euro către ANAF, sumă care i-a urmărit averea mai bine de un deceniu și care a dus inclusiv la sechestrarea mai multor imobile și la executări silite.

„Admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 334/17.11.2021, decizia de impunere nr. 867213/02.12.2009 şi raportul de inspecţie fiscală 867185/27.11.2009, respectiv în ceea ce priveşte suma de 105.429.067 lei (reprezentând TVA în cuantum de 70.880.548 lei şi majorări de întârziere TVA în cuantum de 34.548.519 lei). Ia act că reclamantul îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minută.

Este vorba despre obligațiile fiscale rezultate din neplata TVA aferentă tranzacțiilor imobiliare derulate în perioada boom-ului imobiliar 2006–2008, când Negoiță a construit și vândut sute de apartamente pe persoană fizică, în special în ansambluri rezidențiale din zona Popești-Leordeni.

Potrivit listelor ANAF și declarațiilor de avere din ultimii ani, suma ajunsese la peste 232 de milioane de lei (aproximativ 48–50 milioane euro), iar în anumite perioade depășise chiar 54 de milioane de euro, pe fondul penalităților și accesoriilor fiscale.

Sechestru pe avere și apartamente

Problemele au început în 2009, când Fiscul a stabilit că Robert Negoiță ar fi trebuit să plătească TVA pentru tranzacțiile imobiliare realizate ca persoană fizică, nu prin firmă.

ANAF a susținut că vânzările aveau caracter de continuitate și depășeau pragul legal, astfel că edilul datora statului TVA pentru sute de apartamente vândute, plus penalități.

Suma inițială era estimată la aproximativ 9,5 milioane de euro, însă, odată cu accesoriile și penalitățile, aceasta a urcat rapid la 27–28 de milioane de euro, iar ulterior, în declarațiile de avere și evidențele fiscale, a ajuns la peste 50 de milioane de euro.

În octombrie 2009, ANAF a pus sechestru pe averea lui Robert Negoiță pentru recuperarea prejudiciului.

Au fost vizate bunuri personale, în principal de natură imobiliară: apartamente, vile, terenuri și sute de locuri de parcare, inclusiv proprietăți din ansamblul rezidențial Confort City din Popești-Leordeni. Surse din acea perioadă indicau că valoarea sechestrului era stabilită pentru o datorie de aproximativ 120 de milioane de lei (circa 28 milioane euro).

Robert Negoiță a contestat în instanță măsura, însă Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a sechestrului, iar averea a rămas blocată.

În anii următori, Fiscul a trecut și la executare silită.

