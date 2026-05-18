Compania aeriană Ryanair susține că are „aproape zero îngrijorări” legate de aprovizionarea cu combustibil în această vară, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă avertizează că pasagerii care își rezervă zborurile mai târziu în an ar putea plăti mai mult.

Rezerve suficiente de combustibil, dar presiune pe prețuri

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, spune că Europa a găsit rute alternative de aprovizionare cu combustibil, reducând riscul unor anulări în lanț.

„În urmă cu două luni exista o îngrijorare reală în Europa. Acum avem aproape zero îngrijorări privind aprovizionarea cu combustibil. Provocarea rămâne prețul.”, a declarat acesta potrivit , citat de Știrile Pro Tv.

Transporturile din Africa de Vest, Norvegia și Americi au stabilizat stocurile, în contextul în care navigația prin strâmtoarea Hormuz rămâne limitată.

Compania a asigurat 80% din necesarul de combustibil până în aprilie 2027 la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril, însă costurile unitare ar putea crește cu circa 5% dacă prețurile rămân ridicate.

Incertitudinea legată de conflictul din Orientul Mijlociu a determinat să amâne rezervările, ceea ce a dus la scăderea tarifelor în ultimele săptămâni.

Oficialii companiei estimează că prețurile biletelor din această vară vor fi, în linii mari, la nivelul celor de anul trecut, după ce anterior anticipaseră o creștere.

Riscuri pentru companiile aeriene mai puțin protejate

Șeful financiar al Ryanair, Neil Sorahan, s-a arătat optimist privind stabilitatea .

„Sunt din ce în ce mai încrezător că nu vom vedea șocuri de aprovizionare în această vară.”, potrivit The Guardian.

În schimb, O’Leary avertizează că un conflict prelungit ar putea afecta grav companiile aeriene care nu și-au securizat din timp prețurile la combustibil.

„Dacă acest conflict continuă pe parcursul următoarelor 12 luni, vom vedea victime în rândul companiilor aeriene din Europa în această iarnă.”, a declarat acesta potrivit The Guardian.

Deși Ryanair pare protejată pe termen scurt de criza combustibilului, presiunea pe costuri și incertitudinea geopolitică ar putea duce la creșteri de tarife pentru pasagerii care amână rezervările. Strategia de acoperire a prețurilor oferă un avantaj companiei, dar piața rămâne fragilă.