Vaticanul a anunțat publicarea primei enciclice de către Papa Leo, un text care abordează ascensiunea inteligenței artificiale, drepturile lucrătorilor și impactul noilor tehnologii asupra societății. Documentul, intitulat „Magnifica Humanitas”, este așteptat să definească direcțiile morale și sociale ale actualului pontificat.

Papa Leo, un mesaj despre AI și protecția persoanei

„Textul papei va aborda «protecția persoanei umane în era inteligenței artificiale»”, informează aceștia conform , citat de Agerpres.

Documentul, semnat oficial pe 15 mai, este considerat una dintre cele mai înalte forme de învățătură ale unui papă pentru cei 1,4 miliarde de credincioși catolici.

În mod neobișnuit, Papa Leo va participa personal la prezentarea enciclicei în ziua lansării. La eveniment va fi prezent și Christopher Olah, cofondator al companiei de artificială Anthropic, semn că dialogul dintre Biserică și tehnologie devine tot mai vizibil.

Drepturile muncitorilor, în paralel cu istoria

Enciclica este așteptată să trateze amplu și drepturile lucrătorilor într-o epocă dominată de automatizare și algoritmi.

„Prima enciclică a unui papă conturează, de regulă, prioritățile sale, concentrându-se pe problemele sociale și morale pe care le consideră grave pentru lumea modernă”, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Data semnării are o simbolistică aparte. Mai exact data de 15 mai care marchează 135 de ani de la enciclica emisă de Papa Leo al XIII-lea, care pleda pentru mai bune și condiții decente pentru muncitori la finalul secolului al XIX-lea.

Critici față de război și utilizarea AI în conflicte

În discursuri recente, Papa Leo a criticat ferm folosirea tehnologiilor moderne în războaie, invocând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban și Iran.

„Evoluția inumană a relației dintre război și noile tehnologii într-o spirală a anihilării”, a declarat acesta conform Reuters, citat de Agerpres.

Pozițiile sale au atras reacții la nivel politic internațional, arătând direcția clară pe care o imprimă pontificatului.