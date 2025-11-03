Marian Godină critică dur scuzele Jandarmeriei pentru amenda aplicată activistului Marian Rădună la marșul Colectiv. Într-o , polițistul explică situația și denunță modul în care șeful instituției a gestionat incidentul.

„Zilele trecute, cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis”, și-a început acesta mesajul.

De ce a fost amendat Marian Rădună

Marian Godină explică că Rădună a fost amendat deoarece a limitat accesul participanților, transformând comemorarea într-o adunare publică după ora 23.

„Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie. Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea. După ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări etc.

Doar că, pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri. Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu. În momentul în care decizi cine are voie și cine nu, comemorarea se transformă într-o adunare publică”, a scris Marian Godină.

De ce critică Godină atitudinea conducerii Jandarmeriei

Marian Godină susține că de șeful Jandarmeriei activistului Marian Rădună reprezintă o greșeală majoră. El afirmă că superiorul s-a antepronunțat asupra unui act oficial întocmit de un subaltern, fără verificarea faptelor din teren.

„În orice caz, legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, în niciun caz de noi, care doar ne dăm cu părerea. Și, mai ales, în niciun caz de către șeful Jandarmeriei Române care și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo. Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern. Șeful Jandarmeriei Române a făcut de râs Jandarmeria Română”, a precizat Godină. Cine este adevăratul vinovat în cazul sancțiunii de la marșul Colectiv Marian Godină ia apărarea , spunând că acesta și-a făcut datoria corect și profesionist. „Cât despre jandarmul care a aplicat sancțiunea, cel mult aceasta va fi contestată și anulată, deși, dați-mi voie să cred că p-v-ul va sta în picioare în instanță. În legătură cu cei care ați distribuit imaginea jandarmului, cu mențiunea „haideți să-l facem cunoscut”, ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om care, deși ocupă o funcție publică, nu e o persoană publică. I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani. Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi”, a mai precizat acesta. Godină își încheie mesajul cu un îndemn de solidaritate: „Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!”