David Ionuț Popa, consilier al președintelui Consiliului Județean (CJ) Vaslui, i-a luat apărarea unui profesor cercetat pentru agresarea sexuală a unei eleve. Mai mult, el a dat vina pe victimă, punând la îndoială moralitatea ei.

Profesor cercetat pentru că a agresat sexual o elevă

O elevă de 15 ani a unui liceu din orașul Vaslui a sunat la 112 și a reclamat că un profesor a atins-o în zonele intime, chiar pe holul școlii. Eleva se transferase de puțin timp la liceul respectiv. Polițiștii au făcut cercetări, apoi l-au reținut pe profesor, fost inspector școlar.

Judecătoria Vaslui a decis plasarea sub control judiciar a profesorului, care nu mai are voie să predea sau să se apropie de victimă, dar procurorii au atacat decizia, cerând arestul preventiv. Tribunalul Vaslui e așteptat să ia o decizie.

Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale liceului, spun sursele

Un politician a luat apărarea profesorului acuzat

Situația a împărțit comunitatea în două. Unii spun că profesorul a avut o atitudine părintească și eleva s-a îmbrăcat nepotrivit la școală. Alții, în schimb, inclusiv foști elevi ai liceului, spun că profesorul în cauză avea reputația că pipăie elevele și le trimite mesaje private.

Printre cei care au luat apărarea profesorului se numără și David Ionuț Popa, consilier responsabil cu comunicarea publică a președintelui Consiliului Județean Vaslui.

În mai multe comentarii pe Facebook, Popa, fost elev al liceului, spune că profesorul e „un model pentru învățământul Vasluian, și mai ales românesc” și că „nu există ca domn profesor să facă așa ceva unei eleve”.

Apoi, Popa i-a certat pe foștii elevi care au spus că profesorul și în trecut a avut un comportament nepotrivit față de eleve.

Mai mult, consilierul o acuză pe eleva de 15 ani că ar fi fost prinsă „cu trei flăcăi”, „în situații obscene”, în baia liceului de unde se transferase. În acest context, David Ionuț Popa chiar le-a cerut oamenilor să meargă la liceu și să se intereseze de moralitatea elevei, acuzând-o că nu este „cheie de biserică” și că „și-a făcut colegii de râs”.