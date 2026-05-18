B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”

Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 16:59
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
David Ionuț Popa, consilier al președintelui CJ Vaslui. Sursa foto: vremeanoua.ro
Cuprins
  1. Profesor cercetat pentru că a agresat sexual o elevă
  2. Un politician a luat apărarea profesorului acuzat

David Ionuț Popa, consilier al președintelui Consiliului Județean (CJ) Vaslui, i-a luat apărarea unui profesor cercetat pentru agresarea sexuală a unei eleve. Mai mult, el a dat vina pe victimă, punând la îndoială moralitatea ei.

Profesor cercetat pentru că a agresat sexual o elevă

O elevă de 15 ani a unui liceu din orașul Vaslui a sunat la 112 și a reclamat că un profesor a atins-o în zonele intime, chiar pe holul școlii. Eleva se transferase de puțin timp la liceul respectiv. Polițiștii au făcut cercetări, apoi l-au reținut pe profesor, fost inspector școlar.

Judecătoria Vaslui a decis plasarea sub control judiciar a profesorului, care nu mai are voie să predea sau să se apropie de victimă, dar procurorii au atacat decizia, cerând arestul preventiv. Tribunalul Vaslui e așteptat să ia o decizie.

Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale liceului, spun sursele HotNews.

Un politician a luat apărarea profesorului acuzat

Situația a împărțit comunitatea în două. Unii spun că profesorul a avut o atitudine părintească și eleva s-a îmbrăcat nepotrivit la școală. Alții, în schimb, inclusiv foști elevi ai liceului, spun că profesorul în cauză avea reputația că pipăie elevele și le trimite mesaje private.

Printre cei care au luat apărarea profesorului se numără și David Ionuț Popa, consilier responsabil cu comunicarea publică a președintelui Consiliului Județean Vaslui.

În mai multe comentarii pe Facebook, Popa, fost elev al liceului, spune că profesorul e „un model pentru învățământul Vasluian, și mai ales românesc” și că „nu există ca domn profesor să facă așa ceva unei eleve”.

Apoi, Popa i-a certat pe foștii elevi care au spus că profesorul și în trecut a avut un comportament nepotrivit față de eleve.

Mai mult, consilierul o acuză pe eleva de 15 ani că ar fi fost prinsă „cu trei flăcăi”, „în situații obscene”, în baia liceului de unde se transferase. În acest context, David Ionuț Popa chiar le-a cerut oamenilor să meargă la liceu și să se intereseze de moralitatea elevei, acuzând-o că nu este „cheie de biserică” și că „și-a făcut colegii de râs”.

Tags:
Citește și...
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Politică
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Politică
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
Politică
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
Politică
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
Politică
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Politică
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
Politică
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
Politică
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
Politică
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Politică
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Ultima oră
17:00 - Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
16:49 - Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
16:40 - LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
16:32 - Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
16:26 - Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
16:24 - Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
16:05 - IKEA anunță din nou concedieri masive. Sute de angajați vor fi dați afară. Motivul deciziei
16:01 - Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin. Beijingul devine centru al puterii mondiale
15:58 - MAI investește milioane pentru protejarea noilor buletine electronice și dezvoltarea unui chatbot AI
15:53 - Statul transformă creatorii în contabili. Revoltă împotriva obligativității RO e-Factura pentru drepturile de autor