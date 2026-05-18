Ministerul Dezvoltării a transferat peste 3 miliarde de lei pentru decontarea a aproape 1.500 de lucrări finanțate prin Programul „Anghel Saligny”, iar toate facturile depuse până pe 12 mai au fost plătite integral, potrivit anunțului făcut de ministrul Cseke Attila.

Sume record virate pentru lucrările din teritoriu

Potrivit datelor oficiale, au fost virați 3.022.916.332,78 de lei pentru 1.468 de obiective de investiții aflate în derulare în toată țara.

„Astăzi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 3.022.916.332,78 de lei, pentru decontarea a 1.468 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții > și, astfel, am achitat toate facturile depuse la minister, până la data de 12 mai, ora 24:00, pentru acest program”, potrivit unui comunicat de presă, citat de .

Plata integrală a facturilor reprezintă un semnal important pentru autoritățile locale și constructorii implicați în proiecte, în contextul presiunilor financiare generate de ritmul accelerat al investițiilor publice.

Ce tipuri de lucrări sunt finanțate prin Anghel Saligny

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” vizează modernizarea esențiale din comunități, de la drumuri până la utilități publice.

Sunt finanțate proiecte care includ:

reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere;

extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă;

sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

canalizare pluvială și captarea apelor meteorice;

modernizarea sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Aceste investiții au impact direct asupra calității vieții în localitățile mici și medii, unde infrastructura de bază este încă deficitară.

Achitarea la zi a pentru lucrările finanțate prin „Anghel Saligny” transmite un mesaj de stabilitate financiară și continuitate a investițiilor publice locale. Ritmul decontărilor devine esențial pentru ca șantierele din teritoriu să nu fie blocate și pentru ca proiectele de infrastructură să poată avansa conform planificării.