Celine Dion și Pink cântă în noaptea dintre ani la B1 TV

Două mari reprezentante ale showbiz-ului internațional urcă pe scenă la B1 TV în noaptea de Revelion în două show-uri memorabile, așa cum vezi o dată-n viață.

De la ora 21.00, Celine Dion deschide seara cu un concert excepțional filmat în Boston în cadrul turneului său mondial „Taking Chances”. Hituri precum „I’m Alive”, „My Heart Will Go On”, „I Drove All Night” sau „The Power of Love” vor putea fi ascultate în interpretarea live a inegalabilei artiste canadiene. Un show divers și vibrant, cu ritm și emoție, perfect pentru o petrecere în familie în așteptarea noului an.

Cu jumătate de oră înainte de miezul nopții, o ediție specială a Știrilor B1 TV prezentată de Irina Petraru va introduce telespectatorii în atmosfera petrecerilor de sfârșit de an și ne va conecta, în direct, la explozia artificiilor de la intrarea în 2023.

După miezul nopții, un alt artist-icon al showbiz-ului american va prelua ștafeta. Celebra Pink ne arată cum poți cânta perfect live și să faci acrobații demne de Cirque du Soleil într-un show absolut spectacular înregistrat la Melbourne în cadrul turneului ei aclamat de criticii din toata lumea, „The Truth About Love”. O ocazie pentru telespectatorii B1 TV de a continua petrecerea dintre ani cu hiturile „Raise Your Glass”, „Try”, „Just Like a Pill” sau „Just Give Me a Reason”.