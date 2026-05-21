Clipe cumplite pentru ! Cei doi au dispărut o perioadă din mediul online, iar motivul abia acum a ieșit la iveală. Fiul lor a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artistul a vorbit despre starea micuțului și a făcut primele declarații după momentele tensionate prin care a trecut familia.

Ce s-a întâmplat cu fiul lui Jador și al Oanei Ciocan

Absența lui Jador și a Oanei Ciocan din mediul online nu a trecut neobservată, iar acum s-a aflat și motivul care le-a schimbat complet ultimele zile. Cei doi au trăit clipe de panică după ce fiul lor, Avraam, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Situația a devenit una urgentă, iar micuțul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

În tot acest timp, artistul a ales să stea departe de rețelele sociale și să fie alături de familie în cele mai dificile clipe. Din fericire, intervenția a decurs fără probleme, iar acum Avraam se simte mult mai bine. Băiețelul este deja acasă, plin de energie și cu zâmbetul pe buze, spre ușurarea părinților care au trecut printr-o adevărată sperietură.

„Știu că ar fi trebuit să postez sunetul de la noua piesă săptămâna trecută, dar o să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată. L-am operat pe Avraam, pe băiețelul meu mic, și n-am mai avut chef de așa ceva. Și acum totul s-a rezolvat, e operat, este foarte bine, într-o stare foarte bună”, a spus Jador într-un videoclip pe pagina sa de .

Ce lovituri dureroase a primit Jador în ultima perioadă

Perioada prin care trece Jador este una extrem de apăsătoare, după ce mai multe persoane din familia sa au ajuns să se confrunte cu probleme serioase de sănătate. Artistul a povestit că ultimele luni au fost pline de stres, teamă și incertitudine, mai ales că diagnosticele și rezultatele analizelor au venit unul după altul.

„Am trecut printr-o perioadă grea, dar nu sunt pregătit să vorbesc prea multe. S-a întâmplat recent. Familia mea are probleme de sănătate, mai mulți membri din familia mea sunt bolnavi. Este vorba despre patru oameni din familia mea. Așteptăm niște rezultate ale unor analize.

De trei luni am descoperit niște lucruri, dar nu am ce face eu, sperăm să fie bine. E greu să stai mereu cu stres. O să se opereze toți patru, de fapt, unul s-a operat, ceilalți trei urmează. Este greu pentru toată lumea, dar asta este situația”, a transmisartistul la începutul acestei luni, notează cancan.ro.