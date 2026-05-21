Adrian A
21 mai 2026, 17:33
Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz
Sursă foto: focus.de

Autoritățile germane au confirmat joi descoperirea celei de-a doua turiste românce date dispărute după prăbușirea unui imobil din orașul german Gorlitz. Victima avea 26 de ani și a fost găsită sub ruinele clădirii la aproape trei zile după tragedie.

A doua turistă româncă, găsită joi după-amiază

Cea de-a doua victimă, românca de 26 de ani, a fost descoperită joi în jurul orei 14:00, între subsol și parterul clădirii prăbușite. Operațiunile continuă pentru găsirea unui al treilea dispărut, un bărbat de 48 de ani cu cetățenie germano-bulgară, scrie presa din Germania.

Potrivit poliției germane, prima victimă româncă a fost găsită miercuri, în jurul orei 22:30, sub dărâmături. Salvatorii au fost nevoiți să oprească temporar operațiunile pentru intervenția criminaliștilor și recuperarea corpului.

La operațiunile de salvare participă pompieri, echipe de specialiști în construcții, câini de căutare și utilaje grele din Germania și Polonia. Intervenția a fost îngreunată de riscul unor noi scurgeri de gaz și de instabilitatea ruinelor.

Autoritățile au evacuat zona din jurul clădirii imediat după prăbușire, iar mai multe locuințe din apropiere au rămas fără gaz și apă caldă.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor.

Clădirea s-a prăbușit luni seară

Imobilul, o clădire veche, situată , în apropierea gării din Görlitz, care găzduia atât apartamente de închiriat, cât și locuințe turistice, s-a prăbușit luni seară.

La scurt timp după dezastru, echipele de intervenție au descoperit o scurgere de gaz, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei explozii provocate de gaze. Cauza exactă a prăbușirii nu a fost încă stabilită oficial.

Primarul orașului Gorlitz este de origine română

Orașul Görlitz este condus de Octavian Ursu, politician german de origine română. Primarul a declarat după tragedie că „totul indică o posibilă explozie de gaz”, însă a precizat că ancheta este încă în desfășurare.

Octavian Ursu s-a născut pe 28 octombrie 1967, la București, dintr-un tată originar din Transilvania, de confesiune greco-catolică, și o mamă bucureșteancă, de confesiune ortodoxă.

A emigrat în Germania în primăvara lui 1990, când s-a angajat ca solist trompetist la Filarmonica din Görlitz. În anul 1993 s-a căsătorit cu Desiree, fiica unor emigranți din Silezia Superioară. În anul 2009 a decis să se impliceîn viața politică, devenind memru al Uniunii Creștin Democrate (CDU) și reprezentant în Consiliul Local din Görlitz.

Iar în 2019 a devenit primarul orașului aflat în landul Saxonia, din estul Germaniei, la granița cu Polonia.

