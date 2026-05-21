Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz

Autoritățile germane au confirmat joi descoperirea celei de-a doua turiste românce date dispărute după prăbușirea unui imobil din orașul german Gorlitz. Victima avea 26 de ani și a fost găsită sub ruinele clădirii la aproape trei zile după tragedie.

A doua turistă româncă, găsită joi după-amiază

Cea de-a doua victimă, românca de 26 de ani, a fost descoperită joi în jurul orei 14:00, între subsol și parterul clădirii prăbușite. Operațiunile continuă pentru găsirea unui al treilea dispărut, un bărbat de 48 de ani cu cetățenie germano-bulgară, scrie

Potrivit poliției germane, prima victimă româncă a fost găsită miercuri, în jurul orei 22:30, sub dărâmături. Salvatorii au fost nevoiți să oprească temporar operațiunile pentru intervenția criminaliștilor și recuperarea corpului.