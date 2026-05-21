Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, că România se apropie de o soluție politică pentru depășirea actualului blocaj guvernamental. Social-democratul și-a exprimat optimismul că discuțiile dintre președintele României și formațiunile pro-europene vor duce rapid la formarea unui nou Executiv.

Potrivit acestuia, există șanse ca numele viitorului premier să fie anunțat chiar în perioada imediat următoare.

Când ar putea avea România un nou premier, potrivit lui Victor Negrescu

Întrebat dacă vede o soluție rapidă pentru formarea noului , Victor Negrescu a transmis că președintele va reuși să găsească o variantă de consens împreună cu partidele care susțin direcția europeană a României.

„Eu cred că , prin dialogul purtat cu toate formațiunile pro-europene, va identifica rapid o soluție și eu cred că vom avea un guvern pro-european. Poate chiar săptămâna viitoare o să avem această propunere de premier”, a spus Negrescu.

Vor reveni PSD, PNL și USR la aceeași masă?

Întrebat dacă este posibilă refacerea unei formule de guvernare care să includă partidele pro-europene, inclusiv PNL, vicepreședintele Parlamentului European a spus că prioritatea ar trebui să fie responsabilitatea politică, nu calculele de partid.

„Eu cred că este important să fie toți cei care sunt de bună-credință și care sunt pro-europeni, fie că sunt de la PSD, fie că sunt de la USR, fie că sunt de la PNL.

Eu cred că aici vorbim de oameni, de responsabilitatea pe care fiecare parlamentar o poartă vizavi de români și vizavi de această ambiție, ca România să conteze.

Anul viitor, România celebrează 20 de ani de apartență la UE și eu cred că toți oamenii politici trebuie să înțeleagă că România trebuie să treacă peste acest blocaj și, la finalul zilei, Ilie Bolojan va trebui să renunțe la orgolii. Dacă nu, cu siguranță, vor exista colegi parlamentari, inclusiv de dreapta, care vor înțelege că trebuie să îndeplinim această misiune, de a avea un guvern pro-european rapid în România, în parteneriat cu președintele României.”, a conchis Victor Negrescu.