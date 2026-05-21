Ana Beatrice
21 mai 2026, 20:23
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum începe relația dificilă cu banii
  2. Subiectele financiare pe care românii le evită cel mai mult
  3. Cum influențează aceste temeri deciziile financiare
Deși banii fac parte din viața de zi cu zi, pentru mulți români subiectul rămâne încă sensibil, inconfortabil și adesea evitat. Un nou studiu realizat pentru XTB România arată că această relație tensionată cu finanțele își are rădăcinile încă din copilărie. În multe familii, discuțiile despre bani apăreau doar în perioade de stres, lipsuri sau dificultăți financiare.

Cum începe relația dificilă cu banii

Relația complicată pe care mulți români o au cu banii începe încă din copilărie, arată cercetarea realizată de Reveal Marketing Research pentru XTB România. Pentru aproape jumătate dintre respondenți, discuțiile despre bani existau în familie doar „când era nevoie”, mai exact în momente de stres, lipsuri sau dificultăți financiare. Pentru 44% dintre participanți, subiectul finanțelor era abordat doar ocazional și aproape exclusiv atunci când apărea o problemă concretă. În schimb, doar 27% spun că părinții vorbeau deschis și constant despre situația financiară a familiei.

Fenomenul este și mai vizibil în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani. Nu mai puțin de 60% dintre ei spun că banii nu reprezentau un subiect firesc în familie, ci unul discutat doar în anumite contexte tensionate. Specialiștii avertizează că acest tip de educație financiară indirectă poate crea, în timp, o asociere negativă între bani și emoții precum anxietatea, rușinea sau eșecul.

„Dacă în copilărie auzim despre bani doar când apare o problemă, ajungem să asociem conversațiile financiare cu stresul, rușinea sau eșecul, nu cu planificarea, responsabilitatea și independența”, a explicat Irina Cristescu, General Manager XTB România, notează Playtech.

Subiectele financiare pe care românii le evită cel mai mult

Pentru mulți români, cele mai incomode conversații sunt cele despre datorii, venituri sau împrumuturi. Studiul arată că 36% dintre respondenți consideră datoriile cel mai delicat subiect financiar. Pe locul următor se află salariul sau nivelul veniturilor, menționat de 30% dintre participanți. În același timp, 26% spun că inclusiv împrumuturile de la familie sau prieteni sunt greu de discutat deschis.

În cazul tinerilor, presiunea socială este și mai puternică. Aproape jumătate dintre respondenții cu vârste între 18 și 24 de ani recunosc că evită să vorbească despre datorii de teamă să nu fie judecați sau considerați iresponsabili financiar. În multe situații, oamenii preferă să își ascundă problemele și să încerce să le rezolve singuri, chiar și atunci când situația devine dificilă.

Doar 9% dintre participanți spun că ar apela la un specialist financiar dacă s-ar confrunta cu probleme serioase legate de bani. În schimb, 16% afirmă că ar păstra totul pentru ei și ar încerca să găsească singuri o soluție.

Specialiștii atrag atenția că lipsa dialogului și amânarea deciziilor pot agrava problemele financiare. În timp, dificultățile temporare se pot transforma în situații mult mai greu de gestionat.

Cum influențează aceste temeri deciziile financiare

Teama de a fi judecați nu apare doar atunci când românii se confruntă cu probleme financiare. În multe cazuri, ea apare și atunci când oamenii câștigă mai bine decât cei din jur. Studiul arată că 35% dintre respondenți spun că nu ar fi deranjați dacă apropiații ar afla că au venituri peste medie. Cu toate acestea, aproape o treime recunosc că se tem de invidie sau de comentarii negative. Pentru mulți, succesul financiar vine la pachet și cu presiunea de a împrumuta bani rudelor sau prietenilor. Din acest motiv, mulți aleg să fie discreți atunci când vine vorba despre bani.

Această relație complicată cu finanțele influențează și felul în care românii economisesc sau investesc. Aproape un sfert dintre respondenți spun că preferă să își țină economiile doar în numerar sau în depozite bancare. Principala explicație este teama de a face greșeli financiare. În același timp, 22% dintre participanți afirmă că economisesc sau investesc, însă evită să vorbească despre acest lucru cu cei din jur. Pentru mulți români, investițiile rămân un subiect personal și dificil de discutat.

Studiul arată și că aproape unul din cinci români nu economisește și nu investește deloc. Mulți spun că și-ar dori mai multă siguranță financiară, însă frica de a pierde bani sau de a fi criticați îi face să amâne deciziile importante. Specialiștii avertizează că lipsa discuțiilor deschise despre bani afectează educația financiară și îi împiedică pe oameni să trateze problemele financiare ca pe situații normale, care pot fi gestionate prin informare, planificare și sprijin specializat.

