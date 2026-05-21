CFR Călători pregătește startul sezonului estival și anunță reluarea programului „Trenurile soarelui”, dedicat călătoriilor către litoralul românesc. Compania promite conexiuni directe din mai multe regiuni ale țării și condiții mai bune pentru pasagerii care aleg transportul feroviar în vacanță.

Ce rute vor avea legături directe către litoral

Potrivit , programul special va începe din 12 iunie și va include zilnic 60 de trenuri directe spre stațiunile de la Marea Neagră. Dintre acestea, 28 reprezintă curse suplimentare introduse special pentru perioada verii.

CFR Călători introduce legături directe spre litoral din orașe precum Oradea, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Galați, Craiova, București, Sibiu, Arad, Suceava Nord, Reșița Nord, Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare, fără ca pasagerii să mai schimbe pe traseu.

Ce noutăți pregătește CFR Călători în această vară

Programul estival din acest an aduce și material rulant modernizat prin fonduri europene, inclusiv locomotive și vagoane reconditionate prin PNRR. În plus, compania va folosi și noile rame electrice Alstom Coradia Stream pe rute București-Constanța.

„Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulaţie pe relaţia Bucureşti-Constanţa, care oferă condiţii moderne de călătorie şi servicii îmbunătăţite pentru pasageri”, arată compania, potrivit Antena3.