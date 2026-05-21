„Trenurile soarelui” revin pe traseele spre litoral. Când începe programul special pentru turiști

Iulia Petcu
21 mai 2026, 19:39
Sursa foto: CFR Călători / Facebook
CFR Călători pregătește startul sezonului estival și anunță reluarea programului „Trenurile soarelui”, dedicat călătoriilor către litoralul românesc. Compania promite conexiuni directe din mai multe regiuni ale țării și condiții mai bune pentru pasagerii care aleg transportul feroviar în vacanță.

Ce rute vor avea legături directe către litoral

Potrivit CFR Călători, programul special va începe din 12 iunie și va include zilnic 60 de trenuri directe spre stațiunile de la Marea Neagră. Dintre acestea, 28 reprezintă curse suplimentare introduse special pentru perioada verii.

CFR Călători introduce legături directe spre litoral din orașe precum Oradea, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Galați, Craiova, București, Sibiu, Arad, Suceava Nord, Reșița Nord, Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare, fără ca pasagerii să mai schimbe trenul pe traseu.

Reprezentanții companiei spun că programul a fost gândit pentru a asigura conexiuni directe din cât mai multe zone ale țării către litoralul Mării Negre pe durata sezonului turistic.

Ce noutăți pregătește CFR Călători în această vară

Programul estival din acest an aduce și material rulant modernizat prin fonduri europene, inclusiv locomotive și vagoane reconditionate prin PNRR. În plus, compania va folosi și noile rame electrice Alstom Coradia Stream pe rute București-Constanța.

„Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulaţie pe relaţia Bucureşti-Constanţa, care oferă condiţii moderne de călătorie şi servicii îmbunătăţite pentru pasageri”, arată compania, potrivit Antena3.

