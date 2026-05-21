Inspectorii ANSVSA au descoperit mai multe nereguli serioase la cantina British School of Bucharest, în urma unui control desfășurat în județul Ilfov. Verificările au scos la iveală produse expirate, condiții improprii de depozitare și deficiențe grave de igienă, iar autoritățile au decis suspendarea activității cantinei pentru 30 de zile.

Ce au găsit inspectorii în timpul controlului

Reprezentanții au transmis că echipele DSVSA Ilfov au verificat blocul alimentar al unității private de învățământ și au identificat probleme care puneau direct în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță.

Potrivit instituției, inspectorii au descoperit aproximativ 60 de kilograme de produse alimentare neconforme, printre care carne, pește, produse de panificație și condimente cu termenul de valabilitate depășit. Unele produse prezentau probleme grave, inclusiv pește expirat de mai bine de un an.

În comunicatul transmis joi, ANSVSA a precizat că verificările au evidențiat și existența unor ingrediente fără etichete sau documente de proveniență. În plus, mai multe produse perisabile erau păstrate la temperaturi diferite față de cele recomandate de producători.

”Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au desfăşurat o acţiune de control oficial la blocul alimentar (cantina proprie) din cadrul unităţii private de învăţământ British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov. În cadrul verificărilor, inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au constatat nereguli grave care puneau în pericol direct sănătatea beneficiarilor, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale severe şi măsuri complementare de suspendare a activităţii”, anunţă, joi, ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Cum a reacționat conducerea ANSVSA

Președintele instituției, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a criticat dur situația descoperită la cantina școlii private și a vorbit despre riscurile la care au fost expuși copiii.

”Ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unităţi private de învăţământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniţă”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Șeful ANSVSA a afirmat că instituția va continua să sancționeze sever operatorii economici care ignoră regulile sanitare și normele elementare de igienă.

”Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a adăugat președintele ANSVSA, potrivit stiripesurse.ro.

Ce măsuri au luat autoritățile după verificări

În urma controlului, inspectorii au aplicat o contravențională de 27.000 de lei, conform prevederilor HG nr. 984/2005. Totodată, autoritățile au retras imediat din circuitul alimentar toate produsele considerate expirate sau neconforme.

ANSVSA a decis și sigilarea loturilor periculoase, urmând ca acestea să fie transportate către o unitate autorizată pentru neutralizare prin incinerare. În același timp, activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată temporar pentru o perioadă de 30 de zile.

Instituția a anunțat că va informa pentru efectuarea unor controale suplimentare și verificări complementare.