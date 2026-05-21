B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)

Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)

Iulia Petcu
21 mai 2026, 18:36
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)
sursa foto: Facebook/ANSVSA
Cuprins
  1. Ce au găsit inspectorii în timpul controlului
  2. Cum a reacționat conducerea ANSVSA
  3. Ce măsuri au luat autoritățile după verificări

Inspectorii ANSVSA au descoperit mai multe nereguli serioase la cantina British School of Bucharest, în urma unui control desfășurat în județul Ilfov. Verificările au scos la iveală produse expirate, condiții improprii de depozitare și deficiențe grave de igienă, iar autoritățile au decis suspendarea activității cantinei pentru 30 de zile.

Ce au găsit inspectorii în timpul controlului

Reprezentanții ANSVSA au transmis că echipele DSVSA Ilfov au verificat blocul alimentar al unității private de învățământ și au identificat probleme care puneau direct în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță.

Potrivit instituției, inspectorii au descoperit aproximativ 60 de kilograme de produse alimentare neconforme, printre care carne, pește, produse de panificație și condimente cu termenul de valabilitate depășit. Unele produse prezentau probleme grave, inclusiv pește expirat de mai bine de un an.

În comunicatul transmis joi, ANSVSA a precizat că verificările au evidențiat și existența unor ingrediente fără etichete sau documente de proveniență. În plus, mai multe produse perisabile erau păstrate la temperaturi diferite față de cele recomandate de producători.

”Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au desfăşurat o acţiune de control oficial la blocul alimentar (cantina proprie) din cadrul unităţii private de învăţământ British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov. În cadrul verificărilor, inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au constatat nereguli grave care puneau în pericol direct sănătatea beneficiarilor, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale severe şi măsuri complementare de suspendare a activităţii”, anunţă, joi, ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Cum a reacționat conducerea ANSVSA

Președintele instituției, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a criticat dur situația descoperită la cantina școlii private și a vorbit despre riscurile la care au fost expuși copiii.

”Ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unităţi private de învăţământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniţă”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Șeful ANSVSA a afirmat că instituția va continua să sancționeze sever operatorii economici care ignoră regulile sanitare și normele elementare de igienă.

”Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a adăugat președintele ANSVSA, potrivit stiripesurse.ro.

Ce măsuri au luat autoritățile după verificări

În urma controlului, inspectorii au aplicat o amendă contravențională de 27.000 de lei, conform prevederilor HG nr. 984/2005. Totodată, autoritățile au retras imediat din circuitul alimentar toate produsele considerate expirate sau neconforme.

ANSVSA a decis și sigilarea loturilor periculoase, urmând ca acestea să fie transportate către o unitate autorizată pentru neutralizare prin incinerare. În același timp, activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată temporar pentru o perioadă de 30 de zile.

Instituția a anunțat că va informa Direcția de Sănătate Publică pentru efectuarea unor controale suplimentare și verificări complementare.

Tags:
Citește și...
Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
Eveniment
Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
Eveniment
Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz
Eveniment
Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz
România pierde milioane de locuitori, în timp ce populația UE continuă să crească
Eveniment
România pierde milioane de locuitori, în timp ce populația UE continuă să crească
Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026
Eveniment
Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026
Newsweek: Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
Eveniment
Newsweek: Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
Raport exploziv al Curții de Conturi. Zeci de milioane de lei cheltuite abuziv în administrația Piedone de la Sectorul 5
Eveniment
Raport exploziv al Curții de Conturi. Zeci de milioane de lei cheltuite abuziv în administrația Piedone de la Sectorul 5
George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații
Eveniment
George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Externe
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare după accidentul mortal din 2019
Eveniment
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare după accidentul mortal din 2019
Ultima oră
19:11 - Diana Buzoianu anunță schimbări în Programul Rabla. Ce mașini vor mai putea fi cumpărate cu voucherul (VIDEO)
19:09 - Tribunalul Militar va pronunța sentința în dosarul 10 august pe 11 iunie. Ce pedepse solicită procurorii
18:44 - Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru anul 2026. Ce programe noi vor fi lansate și unde vor fi direcționați cei mai mulți bani
18:37 - Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
18:22 - Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
18:13 - Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
18:12 - Nicușor Dan desființează legea ONG-urilor votată de PSD și AUR: „O nouă sursă de tensiune în societatea noastră”
17:46 - Răsturnare de situație: Varianta cea mai discutată acum. PSD ar putea să guverneze singur. Ce se discută acum (surse)
17:33 - Simona Trașcă s-a căsătorit civil cu Marian Buzilă! Emoții, lacrimi și incidente neașteptate înainte de marele „Da!” (FOTO)
17:33 - Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz