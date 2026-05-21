Pe fondul ploilor anunțate, al topirii zăpezii din zona montană și al acumulării de apă pe râuri, hidrologii avertizează că în următoarele 24 de ore pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

De asemenea, sunt posibile viituri rapide pe râurile mici, existând risc de inundații locale. Potrivit INHGA, există posibilitatea ca debitele și nivelurile unor râuri să crească semnificativ, iar în anumite zone să fie depășite cotele de atenție.

Care sunt zonele din țară aflate sub atenționarea hidrologică

„În intervalul 21.05.2026 ora 14:00 – 22.05.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (afluent al râului Olt) – judeţele: Covasna și Brașov, Olt- afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt – amonte confluenţă cu râul Cibin (judeţele: și Sibiu), Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negrești (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoșani și Iași), Jijia – bazin amonte S.H. Dângeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dângeni (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi)”, a transmis INHGA.