Populația Uniunii Europene a continuat să crească în 2025. Potrivit unui raport publicat joi de Eurostat, UE a ajuns la 451 de milioane de locuitori, cu aproximativ un milion mai mult față de 2024.
Europa se confruntă cu un proces tot mai accentuat de îmbătrânire a populației. Datele publicate de Eurostat arată că, la începutul anului 2025, aproximativ 6% dintre locuitorii UE aveau cel puțin 80 de ani. În același timp, vârsta medie a populației europene a crescut considerabil în ultimele două decenii, de la 39,6 ani în 2005 la 44,9 ani în 2025.
Fenomenul a fost înregistrat în toate statele membre, însă România se află printre țările în care creșterea vârstei medii a fost una dintre cele mai mari. Totodată, țara noastră se numără și printre statele care au pierdut cei mai mulți locuitori în ultimii 20 de ani.
Uniunea Europeană continuă să fie un spațiu al contrastelor demografice puternice. În 2024, densitatea medie a populației la nivel european a ajuns la aproximativ 110 locuitori pe km², însă diferențele dintre state sunt uriașe.
Datele publicate de Eurostat arată că Malta rămâne cea mai aglomerată țară din UE, cu 1.817 persoane pe km², la mare distanță de următoarele clasate, Olanda și Belgia. La polul opus se află Finlanda și Suedia, unde suprafețele întinse și populația redusă duc densitatea la doar 19, respectiv 26 de locuitori pe km².
În ultimele două decenii, densitatea populației în UE a crescut ușor, de la 105 persoane pe km² în 2004 la 110 în 2024. Cele mai spectaculoase creșteri au fost raportate în Malta și Luxemburg, în timp ce România și Bulgaria au pierdut teren semnificativ din cauza scăderii populației. România a coborât de la 94 la 81 de locuitori pe km², una dintre cele mai mari scăderi din UE.
La începutul anului 2025, populația Uniunii Europene număra aproximativ 230 de milioane de femei și 221 de milioane de bărbați, potrivit datelor publicate de Eurostat. Asta înseamnă că, la nivel european, existau 104,2 femei la fiecare 100 de bărbați, diferența fiind de 4,2% în favoarea femeilor.
În majoritatea statelor membre, femeile sunt mai numeroase, excepțiile fiind Malta, Slovenia, Suedia și Luxemburg. Letonia conduce detașat clasamentul, cu cel mai mare dezechilibru demografic. Aici trăiesc cu 15,6% mai multe femei decât bărbați. Comparativ cu situația din urmă cu două decenii, raportul dintre femei și bărbați s-a modificat diferit de la o țară la alta.
Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere a ponderii femeilor, în timp ce Malta a avut cea mai accentuată scădere, ajungând de la un raport favorabil femeilor la unul în care bărbații sunt majoritari.
Tot mai multe state europene se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populației. Datele publicate de Eurostat arată că, la 1 ianuarie 2025, persoanele de peste 80 de ani reprezentau deja 6% din populația totală a Uniunii Europene.
Italia se află pe primul loc în acest clasament, cu aproape 8% din populație în această categorie de vârstă, urmată de Germania, Grecia și Portugalia, fiecare cu aproximativ 7%. În ultimele două decenii, numărul persoanelor de peste 80 de ani a crescut în toate statele membre, cele mai mari salturi fiind înregistrate în Grecia, Portugalia, Letonia, Germania, Slovenia, Italia, Estonia, Lituania și Croația.
În același timp, populația de 65 de ani și peste a ajuns la 99 de milioane de persoane, ceea ce înseamnă 22% din totalul populației UE. Creșteri au fost raportate în toate țările europene, însă Polonia a avut cea mai accelerată evoluție: ponderea seniorilor a urcat de la 13% în 2005 la 21% în 2025.