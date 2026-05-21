Populația Uniunii Europene a continuat să crească în 2025. Potrivit unui raport publicat joi de , UE a ajuns la 451 de milioane de locuitori, cu aproximativ un milion mai mult față de 2024.

Cum s-a schimbat populația Europei în ultimii 20 de ani

Europa se confruntă cu un proces tot mai accentuat de îmbătrânire a populației. Datele publicate de Eurostat arată că, la începutul anului 2025, aproximativ 6% dintre locuitorii UE aveau cel puțin 80 de ani. În același timp, vârsta medie a populației europene a crescut considerabil în ultimele două decenii, de la 39,6 ani în 2005 la 44,9 ani în 2025.

Fenomenul a fost înregistrat în toate statele membre, însă se află printre țările în care creșterea vârstei medii a fost una dintre cele mai mari. Totodată, țara noastră se numără și printre statele care au pierdut cei mai mulți locuitori în ultimii 20 de ani.

Chiar și în acest context, populația totală a Uniunii Europene a continuat să crească. La 1 ianuarie 2025, UE avea aproximativ 451 de milioane de locuitori, cu aproape un milion mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit raportului publicat de Eurostat.

Care sunt cele mai populate țări din Uniunea Europeană

Germania a rămas și în 2025 cea mai populată țară din , cu aproximativ 84 de milioane de locuitori, adică 19% din populația totală a UE. Pe următoarele locuri se află Franța, cu 69 de milioane de locuitori, Italia cu 59 de milioane, Spania cu 49 de milioane și Polonia cu 36 de milioane de persoane. Împreună, aceste cinci state concentrează aproximativ 66% din populația Uniunii Europene. La polul opus se află cele mai mici state membre. Malta avea aproximativ 574.000 de locuitori, Luxemburg aproape 682.000, iar Cipru aproximativ 983.000 de persoane. Datele publicate de Eurostat arată că populația totală a UE a crescut cu 4% în ultimele două decenii, de la 435 de milioane de locuitori în 2005 la 451 de milioane în 2025. În această perioadă, 19 state membre au înregistrat creșteri ale populației, în timp ce alte opt au pierdut locuitori. Cele mai mari creșteri procentuale au fost raportate în Luxemburg, Malta, Cipru și Irlanda. În schimb, cele mai accentuate scăderi au fost observate în Letonia, Bulgaria, Lituania, România și Croația. România se numără și printre țările care au pierdut cei mai mulți locuitori în termeni absoluți în ultimii 20 de ani. Alături de Polonia, țara noastră a înregistrat un declin de aproximativ două milioane de persoane. a pierdut, la rândul său, aproape un milion de locuitori.

Unde este cea mai mare aglomerație din UE

Uniunea Europeană continuă să fie un spațiu al contrastelor demografice puternice. În 2024, densitatea medie a populației la nivel european a ajuns la aproximativ 110 locuitori pe km², însă diferențele dintre state sunt uriașe.

Datele publicate de Eurostat arată că Malta rămâne cea mai aglomerată țară din UE, cu 1.817 persoane pe km², la mare distanță de următoarele clasate, Olanda și Belgia. La polul opus se află Finlanda și Suedia, unde suprafețele întinse și populația redusă duc densitatea la doar 19, respectiv 26 de locuitori pe km².

În ultimele două decenii, densitatea populației în UE a crescut ușor, de la 105 persoane pe km² în 2004 la 110 în 2024. Cele mai spectaculoase creșteri au fost raportate în Malta și Luxemburg, în timp ce România și Bulgaria au pierdut teren semnificativ din cauza scăderii populației. România a coborât de la 94 la 81 de locuitori pe km², una dintre cele mai mari scăderi din UE.

Cum arată raportul dintre femei și bărbați în UE

La începutul anului 2025, populația Uniunii Europene număra aproximativ 230 de milioane de femei și 221 de milioane de bărbați, potrivit datelor publicate de Eurostat. Asta înseamnă că, la nivel european, existau 104,2 femei la fiecare 100 de bărbați, diferența fiind de 4,2% în favoarea femeilor.

În majoritatea statelor membre, femeile sunt mai numeroase, excepțiile fiind Malta, Slovenia, Suedia și Luxemburg. Letonia conduce detașat clasamentul, cu cel mai mare Aici trăiesc cu 15,6% mai multe femei decât bărbați. Comparativ cu situația din urmă cu două decenii, raportul dintre femei și bărbați s-a modificat diferit de la o țară la alta.

Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere a ponderii femeilor, în timp ce Malta a avut cea mai accentuată scădere, ajungând de la un raport favorabil femeilor la unul în care bărbații sunt majoritari.

Ce arată noile date despre populația vârstnică din UE

Tot mai multe state europene se confruntă cu un fenomen accentuat de . Datele publicate de Eurostat arată că, la 1 ianuarie 2025, persoanele de peste 80 de ani reprezentau deja 6% din populația totală a Uniunii Europene.

Italia se află pe primul loc în acest clasament, cu aproape 8% din populație în această categorie de vârstă, urmată de Germania, Grecia și Portugalia, fiecare cu aproximativ 7%. În ultimele două decenii, numărul persoanelor de peste 80 de ani a crescut în toate statele membre, cele mai mari salturi fiind înregistrate în Grecia, Portugalia, Letonia, Germania, Slovenia, Italia, Estonia, Lituania și Croația.

În același timp, populația de 65 de ani și peste a ajuns la 99 de milioane de persoane, ceea ce înseamnă 22% din totalul populației UE. Creșteri au fost raportate în toate țările europene, însă Polonia a avut cea mai accelerată evoluție: ponderea seniorilor a urcat de la 13% în 2005 la 21% în 2025.