Externe » Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă" (FOTO)

Iulia Petcu
21 mai 2026, 20:50
sursa foto:Grapevine Police Department﻿/Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns Cybertruck-ul blocat în lac
  2. Ce spun autoritățile despre incidentul din Texas

Un incident neobișnuit petrecut în Texas a atras atenția poliției și a stârnit discuții despre limitele tehnologiei integrate în noile vehicule electrice. Un bărbat a intrat intenționat cu Tesla Cybertruck într-un lac pentru a testa”modul de trecere prin apă”, însă aventura s-a încheiat cu o arestare și o operațiune de recuperare.

Cum a ajuns Cybertruck-ul blocat în lac

Polițiștii din Grapevine au intervenit luni la Lacul Grapevine, din nordul statului Texas, după ce vehiculul electric a rămas parțial scufundat în apă. Potrivit autorităților, șoferul și pasagerii au abandonat camioneta după ce aceasta s-a blocat în lac.

Anchetatorii spun că bărbatul a intrat deliberat cu mașina în apă pentru a folosi funcția „Modul Wade”, inclusă în sistemul Tesla Cybertruck, potrivit BBC. Manualul oficial al companiei menționează că modul permite vehiculului „să intre și să treacă prin ape, cum ar fi râuri sau pâraie” la o adâncime de cel mult 81,5 centimetri.

Conform comunicatului transmis de poliție, „șoferul a declarat că a intrat intenționat în lac pentru a utiliza funcția “Modul Wade” a Cybertruck-ului”, după care „vehiculul a devenit dezactivat și a intrat în apă”.

Ce spun autoritățile despre incidentul din Texas

Poliția din Grapevine l-a arestat pe șofer pentru conducerea vehiculului într-o zonă închisă a lacului și pentru alte încălcări legate de siguranța acvatică. Echipele de salvare ale Departamentului de Pompieri au participat la scoaterea mașinii din apă, operațiunea desfășurându-se pe malul sudic al lacului.

Autoritățile au avertizat că astfel de experimente pot crea probleme serioase, chiar dacă vehiculul dispune de funcții speciale pentru traversarea unor zone cu apă puțin adâncă.

„Deși un vehicul poate fi fizic capabil să intre în zone cu apă dulce puțin adâncă, acest lucru poate crea probleme legale și de siguranță în conformitate cu legislația din Texas”, au transmis reprezentanții poliției, potrivit Antena3.

Katharina Gamboa, reprezentantă a Departamentului de Poliție din Grapevine, a declarat că autoritățile nu recomandă astfel de manevre. „Nu am încuraja conducerea voluntară a vehiculului în apă”. Oficialul a adăugat: „Este o problemă de siguranță, dar este și o problemă legală.”

Tesla precizează în manualul Cybertruck că șoferii trebuie să verifice adâncimea apei înainte de traversare și avertizează că daunele provocate în astfel de situații nu sunt acoperite de garanție.

