Trupa Ro-Mania, în doliu! Bogdan Ghiță, cunoscut publicului sub numele de DJ Bob Fontana, a murit. Vestea morții sale a provocat un val de reacții emoționante în rândul celor care l-au cunoscut, al colegilor de breaslă și al fanilor care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor.

Anunțul privind decesul a fost făcut de membrii trupei Ro-Mania, formație emblematică pentru din România, care a cunoscut un succes uriaș începând cu anii ’90. DJ Bob Fontana a fost un nume asociat cu atmosfera marilor petreceri și cu energia care a definit o perioadă importantă din muzica autohtonă.

Trupa Ro-Mania, în doliu! Cine a anunțat moartea lui DJ Bob Fontana

Colegii artistului au făcut publică vestea printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, în care au vorbit despre omul și artistul care a lăsat o amprentă puternică în lumea muzicii.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Bogdan, un om pentru care muzica nu a fost doar pasiune, ci limbajul sufletului său.

Un DJ excepțional, care știa să transforme sunetele în emoții și nopțile în amintiri.

A trăit pentru ritm, pentru vibrația oamenilor, pentru magia momentelor create în spatele pupitrului. Fiecare set al lui spunea o poveste, fiecare mix purta o parte din inima lui. A lăsat în urmă nu doar muzică, ci stări, zâmbete, prietenii și clipe pe care mulți nu le vor uita niciodată.

Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu prezent în acordurile care ne ridică sufletul și în liniștea dintre două melodii. Drum lin printre stele și beat-uri eterne. Muzica ta nu se va opri niciodată.”, au transmis colegii săi de trupă, pe .

Ce istorie are trupa Ro-Mania

Ro-Mania este una dintre formațiile care au contribuit la popularizarea muzicii etno-dance în România. Trupa a fost înființată în 1996 și s-a numărat printre pionierii acestui gen muzical pe scena autohtonă.

La început, formula trupei îi includea pe Ionuț Voicu, Radu Fornea, Mircea Presel și Daniel Alexandrescu. De-a lungul activității sale, formația a lansat zece albume, până în anul 2010, și a reușit să aducă în topuri piese care au devenit extrem de cunoscute.

Printre cele mai populare melodii ale trupei se numără „Au, inima, au”, „Dulce-i vinul”, „Lasă-mă să beau”, „Fost-am dus”, „Ah! Ce-aș vrea…”, „Leliță Ioană”, „Mocăneața” și „Undeva, cândva”.

În cei 27 de ani de activitate, componența trupei a trecut prin mai multe schimbări, însă Ro-Mania a rămas un nume cunoscut pentru publicul care a crescut cu muzica anilor ’90 și 2000.

Cine a fost Bogdan Ghiță, cunoscut ca DJ Bob Fontana

Pentru iubitorii muzicii de petrecere, numele DJ Bob Fontana este strâns legat de o perioadă de referință a scenei muzicale românești. Prin aparițiile sale și colaborările din industrie, artistul a devenit un nume cunoscut pentru publicul care a trăit explozia muzicii dance și de petrecere din România.

Dispariția sa lasă un gol în sufletele celor care l-au apreciat, iar mesajele de condoleanțe au început să apară imediat după anunțul făcut de colegii săi.