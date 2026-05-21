Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță

Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță

Ana Maria
21 mai 2026, 20:50
Sursa foto: Facebook / @Ion din Romania
Cuprins
  1. Trupa Ro-Mania, în doliu! Cine a anunțat moartea lui DJ Bob Fontana
  2. Ce istorie are trupa Ro-Mania
  3. Cine a fost Bogdan Ghiță, cunoscut ca DJ Bob Fontana

Trupa Ro-Mania, în doliu! Bogdan Ghiță, cunoscut publicului sub numele de DJ Bob Fontana, a murit. Vestea morții sale a provocat un val de reacții emoționante în rândul celor care l-au cunoscut, al colegilor de breaslă și al fanilor care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor.

Anunțul privind decesul a fost făcut de membrii trupei Ro-Mania, formație emblematică pentru muzica de petrecere din România, care a cunoscut un succes uriaș începând cu anii ’90. DJ Bob Fontana a fost un nume asociat cu atmosfera marilor petreceri și cu energia care a definit o perioadă importantă din muzica autohtonă.

Trupa Ro-Mania, în doliu! Cine a anunțat moartea lui DJ Bob Fontana

Colegii artistului au făcut publică vestea printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, în care au vorbit despre omul și artistul care a lăsat o amprentă puternică în lumea muzicii.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Bogdan, un om pentru care muzica nu a fost doar pasiune, ci limbajul sufletului său.

Un DJ excepțional, care știa să transforme sunetele în emoții și nopțile în amintiri.

A trăit pentru ritm, pentru vibrația oamenilor, pentru magia momentelor create în spatele pupitrului. Fiecare set al lui spunea o poveste, fiecare mix purta o parte din inima lui. A lăsat în urmă nu doar muzică, ci stări, zâmbete, prietenii și clipe pe care mulți nu le vor uita niciodată.

Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu prezent în acordurile care ne ridică sufletul și în liniștea dintre două melodii. Drum lin printre stele și beat-uri eterne. Muzica ta nu se va opri niciodată.”, au transmis colegii săi de trupă, pe Facebook.

Ce istorie are trupa Ro-Mania

Ro-Mania este una dintre formațiile care au contribuit la popularizarea muzicii etno-dance în România. Trupa a fost înființată în 1996 și s-a numărat printre pionierii acestui gen muzical pe scena autohtonă.

La început, formula trupei îi includea pe Ionuț Voicu, Radu Fornea, Mircea Presel și Daniel Alexandrescu. De-a lungul activității sale, formația a lansat zece albume, până în anul 2010, și a reușit să aducă în topuri piese care au devenit extrem de cunoscute.

Printre cele mai populare melodii ale trupei se numără „Au, inima, au”, „Dulce-i vinul”, „Lasă-mă să beau”, „Fost-am dus”, „Ah! Ce-aș vrea…”, „Leliță Ioană”, „Mocăneața” și „Undeva, cândva”.

În cei 27 de ani de activitate, componența trupei a trecut prin mai multe schimbări, însă Ro-Mania a rămas un nume cunoscut pentru publicul care a crescut cu muzica anilor ’90 și 2000.

Cine a fost Bogdan Ghiță, cunoscut ca DJ Bob Fontana

Pentru iubitorii muzicii de petrecere, numele DJ Bob Fontana este strâns legat de o perioadă de referință a scenei muzicale românești. Prin aparițiile sale și colaborările din industrie, artistul a devenit un nume cunoscut pentru publicul care a trăit explozia muzicii dance și de petrecere din România.

Dispariția sa lasă un gol în sufletele celor care l-au apreciat, iar mesajele de condoleanțe au început să apară imediat după anunțul făcut de colegii săi.

21:11 - Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
21:03 - ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
20:50 - Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
20:23 - Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
20:22 - PSD, PNL și USR, din nou la aceeași masă? Victor Negrescu, scenariu pentru noua guvernare: „Cred că vom avea un guvern pro-european. Ilie Bolojan va trebui să renunțe la orgolii” (VIDEO)
20:16 - Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
19:55 - Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima
19:41 - Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
19:39 - „Trenurile soarelui” revin pe traseele spre litoral. Când începe programul special pentru turiști
19:33 - Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare