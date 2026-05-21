Un segment autentic din scara originală a Turnului Eiffel a atras atenția colecționarilor la o licitație organizată la Paris. Piesa, care face parte din structura inaugurată în 1889, s-a vândut pentru o sumă mult peste estimările inițiale ale casei de licitații.

Ce obiect au cumpărat colecționarii la licitația din Paris

Fragmentul adjudecat joi include 14 trepte și măsoară aproximativ 2,7 metri înălțime, având o greutate de aproape 1,4 tone. Cumpărătorul, prezent în sala de licitații, a plătit 450.160 de euro pentru această parte din celebra construcție pariziană, potrivit .

Piesa provine din scara în spirală originală a , folosită înainte ca monumentul să fie modernizat și echipat cu lifturi. În urmă cu peste patru decenii, scara a fost demontată și împărțită în mai multe segmente care au ajuns ulterior în colecții private și muzee.

Prețul final a depășit de trei ori estimarea inițială, specialiștii evaluând obiectul înaintea licitației între 120.000 și 150.000 de euro, relatează HotNews.

De ce cresc tot mai mult valorile obiectelor legate de Turnul Eiffel

Sabrina Dolla, directoarea departamentului de design Art Deco al casei Artcurial Paris, spune că simbolul monumentului parizian cântărește enorm pentru colecționari. „Când cumperi o parte din Turnul Eiffel, cumperi și o bucată din Paris, cu toată încărcătura simbolică și imaginarul pe care le reprezintă”.

Mai multe fragmente ale scării originale se află astăzi în diferite colțuri ale lumii, inclusiv lângă Statuia Libertății din New York sau în grădinile Fundației Yoshi din prefectura japoneză Yamanashi.

Interesul pentru astfel de obiecte a crescut considerabil după Jocurile Olimpice organizate la Paris în 2024, susține Sabrina Dolla. Un alt segment al scării originale a fost cumpărat în 2008 de un colecționar american pentru 550.000 de euro.