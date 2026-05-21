B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original

Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original

Iulia Petcu
21 mai 2026, 20:16
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
Turnul Eiffel. Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce obiect au cumpărat colecționarii la licitația din Paris
  2. De ce cresc tot mai mult valorile obiectelor legate de Turnul Eiffel

Un segment autentic din scara originală a Turnului Eiffel a atras atenția colecționarilor la o licitație organizată la Paris. Piesa, care face parte din structura inaugurată în 1889, s-a vândut pentru o sumă mult peste estimările inițiale ale casei de licitații.

Ce obiect au cumpărat colecționarii la licitația din Paris

Fragmentul adjudecat joi include 14 trepte și măsoară aproximativ 2,7 metri înălțime, având o greutate de aproape 1,4 tone. Cumpărătorul, prezent în sala de licitații, a plătit 450.160 de euro pentru această parte din celebra construcție pariziană, potrivit Reuters.

Piesa provine din scara în spirală originală a Turnului Eiffel, folosită înainte ca monumentul să fie modernizat și echipat cu lifturi. În urmă cu peste patru decenii, scara a fost demontată și împărțită în mai multe segmente care au ajuns ulterior în colecții private și muzee.

Secțiunea restaurată a scării (stânga) și scara originală (dreapta) sursa foto: CNN

Prețul final a depășit de trei ori estimarea inițială, specialiștii evaluând obiectul înaintea licitației între 120.000 și 150.000 de euro, relatează HotNews.

De ce cresc tot mai mult valorile obiectelor legate de Turnul Eiffel

Sabrina Dolla, directoarea departamentului de design Art Deco al casei Artcurial Paris, spune că simbolul monumentului parizian cântărește enorm pentru colecționari. „Când cumperi o parte din Turnul Eiffel, cumperi și o bucată din Paris, cu toată încărcătura simbolică și imaginarul pe care le reprezintă”.

Mai multe fragmente ale scării originale se află astăzi în diferite colțuri ale lumii, inclusiv lângă Statuia Libertății din New York sau în grădinile Fundației Yoshi din prefectura japoneză Yamanashi.

Interesul pentru astfel de obiecte a crescut considerabil după Jocurile Olimpice organizate la Paris în 2024, susține Sabrina Dolla. Un alt segment al scării originale a fost cumpărat în 2008 de un colecționar american pentru 550.000 de euro.

Tags:
Citește și...
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Externe
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
Externe
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Externe
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Externe
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Externe
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Externe
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Externe
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Externe
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Externe
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Ultima oră
21:11 - Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
21:03 - ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
20:50 - Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
20:50 - Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
20:23 - Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
20:22 - PSD, PNL și USR, din nou la aceeași masă? Victor Negrescu, scenariu pentru noua guvernare: „Cred că vom avea un guvern pro-european. Ilie Bolojan va trebui să renunțe la orgolii” (VIDEO)
19:55 - Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima
19:41 - Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
19:39 - „Trenurile soarelui” revin pe traseele spre litoral. Când începe programul special pentru turiști
19:33 - Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare