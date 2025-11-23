B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ceaţa densă şi ninsoarea slabă afectează traficul rutier în mai multe judeţe. Ce spun autoritățile

Ceaţa densă şi ninsoarea slabă afectează traficul rutier în mai multe judeţe. Ce spun autoritățile

Iulia Petcu
23 nov. 2025, 08:31
Ceaţa densă şi ninsoarea slabă afectează traficul rutier în mai multe judeţe. Ce spun autoritățile
Sursa Foto: Infotrafic
Cuprins
  1. Ce condiţii afectează traficul
  2. Ce recomandă poliţiştii pentru deplasările în ceaţă

Duminică dimineaţă, şoferii din mai multe regiuni au întâmpinat condiţii meteo dificile, marcate de ceaţă densă şi precipitaţii uşoare. Deşi nu au fost raportate blocaje rutiere, traficul s-a desfăşurat cu prudenţă, iar autorităţile au emis mai multe avertizări pentru participanţii la trafic.

Ce condiţii afectează traficul

Potrivit informaţiilor furnizate de Centrul Infotrafic, în judeţul Caraş-Severin s-a semnalat ninsoare slabă pe DN 6, fără depunere pe carosabil. Fenomenul a fost prezent în zona localităţii Domaşnea, însă şoseaua a rămas doar umedă, permiţând circulaţia în condiţii relativ bune.

Situaţia devine însă mai provocatoare în alte judeţe, unde ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, afectând serios capacitatea şoferilor de a anticipa pericolele din trafic. Astfel de condiţii au fost raportate pe drumuri din Călăraşi, Cluj, Constanţa, Giurgiu, Teleorman şi Tulcea, zone în care atenţia trebuie menţinută constant.

Centrul Infotrafic atrage atenţia că vizibilitatea este redusă sub 200 de metri şi chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, pe autostrăzile A2 Cernavodă-Constanţa şi A4 Ovidiu-Agigea. Carosabilul este umed, iar combinaţia dintre ceaţă şi umezeală creşte riscul producerii unor incidente. Autorităţile confirmă totuşi că, până în acest moment, nu există autostrăzi sau drumuri naţionale cu circulaţia întreruptă.

Ce recomandă poliţiştii pentru deplasările în ceaţă

Traficul se desfăşoară preponderent pe un carosabil umed la nivel naţional, inclusiv pe autostrăzile A1, A3, DN1 şi DN7, unde sunt prezente precipitaţii sub formă de ploaie, iar vizibilitatea este redusă. În aceste condiţii, poliţiştii subliniază necesitatea unei conduite responsabile. Este necesar să se circule cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o asigurare temeinică.

Recomandările includ şi folosirea luminilor potrivite. Autorităţile reamintesc şoferilor că luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, iar în prezenţa ceţii dense, utilizarea luminilor speciale pentru ceaţă devine obligatorie pentru o vizibilitate mai bună şi pentru a fi observaţi de ceilalţi participanţi la trafic, relatează news.ro.

Tags:
Citește și...
Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Mesajul fostului premier după intervenție
Eveniment
Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Mesajul fostului premier după intervenție
Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași – București
Eveniment
Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași – București
Mandat de arestare pentru agresiune sexuală. Un individ a atacat două angajate într-o sală de jocuri
Eveniment
Mandat de arestare pentru agresiune sexuală. Un individ a atacat două angajate într-o sală de jocuri
Sancțiuni mai dure pentru cei care folosesc petarde. Poliția Română intensifică verificările
Eveniment
Sancțiuni mai dure pentru cei care folosesc petarde. Poliția Română intensifică verificările
Românii vizați de o nouă tentativă de fraudă. DNSC avertizează cu privire la apelurile false în numele unor instituții oficiale
Eveniment
Românii vizați de o nouă tentativă de fraudă. DNSC avertizează cu privire la apelurile false în numele unor instituții oficiale
Salina Turda devine miza unui conflict juridic. Cum a ajuns un afacerist să pună sechestru pe acțiunile societății
Eveniment
Salina Turda devine miza unui conflict juridic. Cum a ajuns un afacerist să pună sechestru pe acțiunile societății
O noapte de coșmar în Mioveni după ce un taximetrist a fost înjunghiat mortal. Ce a declanșat atacul violent
Eveniment
O noapte de coșmar în Mioveni după ce un taximetrist a fost înjunghiat mortal. Ce a declanșat atacul violent
Noi atacuri cu drone în apropiere de granița României. Ce măsuri au fost luate pentru protejarea populației
Eveniment
Noi atacuri cu drone în apropiere de granița României. Ce măsuri au fost luate pentru protejarea populației
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei
Eveniment
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei
O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor
Eveniment
O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor
Ultima oră
23:54 - Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
23:32 - Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
22:58 - Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Mesajul fostului premier după intervenție
22:42 - Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași – București
22:09 - Mandat de arestare pentru agresiune sexuală. Un individ a atacat două angajate într-o sală de jocuri
21:39 - Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
21:05 - Sancțiuni mai dure pentru cei care folosesc petarde. Poliția Română intensifică verificările
20:22 - Toți ochii se îndreaptă către Geneva. Negocieri pe planul lui Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Rubio şi Witkoff vor reprezenta Statele Unite
19:47 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 23 – 29 noiembrie: „Este o perioadă încărcată, de un specific aparte, care necesită un anumit grad de înțelegere” (Video)
17:21 - O cameră foto dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie. Prețul uriaș obținut de organizatori