Duminică dimineaţă, şoferii din mai multe regiuni au întâmpinat condiţii meteo dificile, marcate de ceaţă densă şi precipitaţii uşoare. Deşi nu au fost raportate blocaje rutiere, traficul s-a desfăşurat cu prudenţă, iar autorităţile au emis mai multe avertizări pentru participanţii la trafic.

Ce condiţii afectează traficul

Potrivit informaţiilor furnizate de , în judeţul Caraş-Severin s-a semnalat ninsoare slabă pe DN 6, fără depunere pe carosabil. Fenomenul a fost prezent în zona localităţii Domaşnea, însă şoseaua a rămas doar umedă, permiţând circulaţia în condiţii relativ bune.

Situaţia devine însă mai provocatoare în alte judeţe, unde ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, afectând serios capacitatea şoferilor de a anticipa pericolele din trafic. Astfel de condiţii au fost raportate pe drumuri din Călăraşi, Cluj, Constanţa, Giurgiu, Teleorman şi Tulcea, zone în care atenţia trebuie menţinută constant.

Centrul Infotrafic atrage atenţia că vizibilitatea este redusă sub 200 de metri şi chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, pe autostrăzile Cernavodă-Constanţa şi A4 Ovidiu-Agigea. Carosabilul este umed, iar combinaţia dintre ceaţă şi umezeală creşte riscul producerii unor incidente. Autorităţile confirmă totuşi că, până în acest moment, nu există autostrăzi sau drumuri naţionale cu circulaţia întreruptă.

Ce recomandă poliţiştii pentru deplasările în ceaţă

Traficul se desfăşoară preponderent pe un carosabil umed la nivel naţional, inclusiv pe autostrăzile A1, A3, DN1 şi DN7, unde sunt prezente precipitaţii sub formă de ploaie, iar vizibilitatea este redusă. În aceste condiţii, poliţiştii subliniază necesitatea unei conduite responsabile. Este necesar să se circule cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în să se facă numai după o asigurare temeinică.

Recomandările includ şi folosirea luminilor potrivite. Autorităţile reamintesc şoferilor că luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, iar în prezenţa ceţii dense, utilizarea luminilor speciale pentru ceaţă devine obligatorie pentru o vizibilitate mai bună şi pentru a fi observaţi de ceilalţi participanţi la trafic, relatează news.ro.