Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii

Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii

Iulia Petcu
19 nov. 2025, 20:33
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Când vor fi închise segmentele de pe DN1 și de ce
  2. Ce rute alternative sunt disponibile pentru șoferi
  3. Ce se întâmplă acum pe DN1

Autoritățile județene din Prahova pregătesc restricții de trafic pe DN1 din cauza lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii. Închiderea temporară va dura între 24 și 28 noiembrie. Oficialii lucrează pentru a minimiza impactul asupra șoferilor și traficului rutier intens.

Când vor fi închise segmentele de pe DN1 și de ce

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, s-a întâlnit cu reprezentanți ai CFR, Poliției Rutiere și Instituției Prefectului pentru a analiza situația. Modernizarea infrastructurii feroviare impune închiderea temporară a DN1. Această arteră este una dintre cele mai circulate din România, iar restricțiile vor pune presiune suplimentară pe traficul rutier, relatează Câmpina TV.

Lucrările vizează trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și autoritățile locale au stabilit că intervenția este necesară pentru siguranța circulației și modernizarea infrastructurii.

Ce rute alternative sunt disponibile pentru șoferi

Pentru a reduce blocajele, autoritățile au propus două trasee: DN1A prin Florești – Băicoi – Ploiești ca rută principală și DN72 spre Târgoviște ca alternativă complementară. Aceasta va prelua o parte din traficul suplimentar creat de restricții.

Poliția Rutieră va monta semnalizare anticipată la punctele de intrare în județ. Scopul este de a ghida șoferii și a evita blocajele majore. „Planul detaliat privind devierile și măsurile operative va fi comunicat public înainte de începerea lucrărilor”, au transmis autoritățile conform câmpinatv.ro.

Pe lângă rutele alternative, se lucrează la obținerea tuturor avizelor tehnice necesare. Reprezentanții Poliției Rutiere și ai Consiliului Județean monitorizează situația și pregătesc planuri de intervenție rapidă în caz de incidente. Obiectivul este ca șoferii să circule în condiții de siguranță și să fie informați corespunzător.

Ce se întâmplă acum pe DN1

Traficul este complet blocat miercuri dimineață între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după răsturnarea unei cisterne încărcate cu substanțe periculoase. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a precizat că ambele autovehicule sunt în afara carosabilului. „Există posibilitatea de scurgeri, așa că traficul este deviat în acest moment pe rute alternative”, au transmis reprezentanții instituției.

Centrul INFOTRAFIC a anunțat că „Circulația rutieră este oprită pe DN 1 Ploiești – Brașov, în zona localității Timișu de Jos, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital”. Poliția estimează reluarea traficului după ora 9:00.

Specialiștii recomandă șoferilor să circule cu viteză adaptată și să păstreze distanța corespunzătoare între vehicule. În plus, Centrul INFOTRAFIC recomandă folosirea frânei de motor pe carosabil umed pentru oprire sigură.

