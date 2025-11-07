Poliţiştii sosiți la locul unui accident de pe A2 au făcut o descoperire șocantă într-una dintre mașini. Se pare că șoferul unuia dintre autoturismele implicate transporta o persoană decedată.

Cine era persoana decedată, transportată de șoferul unei dintre mașinile implicate în accident

Accidentul produs pe autostrada A2 București-Constanța s-a produs în zona județului Călărași, la ieșirea dintr-o benzinărie. Trei mașini au fost implicate în coliziune, într-unul dintre autoturisme fiind găsită o femeie de 83 de ani, decedată. Polițiștii au stabilit că persoana decedată era mama unuia dintre conducătorii auto.

„La data de 07 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A2 Bucureşti–Constanţa au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În fapt, pe Autostrada A2, pe sensul Constanţa–Bucureşti, la kilometrul 67, în zona localităţii Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, trei autoturisme ar fi intrat în coliziune. Cadrele medicale ajunse la faţa locului au găsit o persoană decedată, cetăţean german, în vârstă de 83 de ani. Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii situaţiei de fapt”, au informat oficialii .

În acest caz, cerectările vor fi preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi. Se urmărește stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc accidentul.

Unde trebuia transportată femeia

Femeia decedată, care avea cetățenie germană, era transportată de fiul ei din Bulgaria în . Astfel, bărbatul a încercat să evite costurile mari ale procesului de repatriere.

În ciuda pasagerului neobișnuit transportat pe bancheta din spate, șoferul nu a întâmpinat dificultăți în a trece granița dintre Bulgaria și România.

„Ca să evite costurile mari ale repatrierii, bărbatul ar fi ales să o ducă pe bancheta din spate, trecând inclusiv graniţa fără probleme”, scrie calarasipress.ro.

Surse judiciare au confirmat legătura dintre șofer și femeia de 83 de ani, precum și faptul că aceasta ar fi murit din cauza unei pancreatite.