B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ceremonii ample de 24 ianuarie în toată țara. Unde participă președintele și premierul

Ceremonii ample de 24 ianuarie în toată țara. Unde participă președintele și premierul

Iulia Petcu
24 ian. 2026, 10:07
Ceremonii ample de 24 ianuarie în toată țara. Unde participă președintele și premierul
sursa foto: MApN
Cuprins
  1. Cum începe programul oficial în Capitală
  2. Ce manifestări sunt anunțate la Focșani și Iași
  3. Unde participă președintele și premierul
  4. De ce este importantă ziua de 24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române este marcată prin ceremonii oficiale, religioase și militare, organizate simultan în București, Focșani și Iași, potrivit programelor anunțate de autorități. Manifestările reunesc reprezentanți ai Bisericii, ai statului și ai administrațiilor locale, într-un cadru solemn.

Cum începe programul oficial în Capitală

În București, evenimentele debutează la ora 9:30, când la Catedrala Patriarhală este oficiată Sfânta Liturghie, conform unui comunicat al Biroului de presă al Patriarhiei Române. În cadrul slujbei sunt pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusăilă și Sofronie Miclescu, alături de toți artizanii Unirii.

La ora 10:00, pe Dealul Patriarhiei, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, este programată o ceremonie militară cu depuneri de coroane și jerbe de flori. Ulterior, de la ora 11:00, are loc slujba de Te Deum, urmată de cuvântul ierarhului slujitor.

Ce manifestări sunt anunțate la Focșani și Iași

În Focșani, centrul evenimentelor este Piața Unirii, unde de la ora 11:00 sunt organizate o ceremonie militară și religioasă, precum și un moment artistic dedicat semnificației istorice a zilei. Programul reunește autorități locale, oficiali și public larg.

La Iași, manifestările se desfășoară începând cu ora 15:00, la Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii. Ceremonia include momente religioase și militare, într-un oraș simbol al Unirii din 1859, relatează Adevărul.

Unde participă președintele și premierul

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va lua parte la manifestările organizate în Piața Unirii din Focșani, alături de autoritățile locale. Ulterior, șeful statului se va deplasa la Iași pentru ceremonia desfășurată în același cadru simbolic.

În paralel, premierul Ilie Bolojan va rămâne în Capitală, unde participă la ceremonia militară și religioasă dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Prezența separată a celor doi oficiali marchează importanța națională a evenimentului.

De ce este importantă ziua de 24 ianuarie

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută sub denumirea de „Mica Unire”. Evenimentul a fost realizat sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ca expresie a voinței politice comune.

Momentul a fost considerat împlinirea idealurilor revoluționarilor de la 1848, care descriau unirea drept „cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși întreg idealul național”. Despre actul din 1859, Mihail Kogălniceanu afirma că este „actul întregii națiuni române”.

Tags:
Citește și...
Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
Eveniment
Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
Eveniment
Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
Eveniment
Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
Eveniment
Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Eveniment
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Eveniment
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Eveniment
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Eveniment
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Eveniment
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Ultima oră
10:42 - Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
09:26 - Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
08:57 - Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse
00:02 - Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
23:59 - Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
23:55 - Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
23:34 - Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
23:24 - Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
23:12 - Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
22:49 - Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)