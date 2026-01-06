B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Boboteaza la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși

Boboteaza la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 08:03
Boboteaza la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși
Sursa foto: Basilica
Cuprins
  1. Programul liturgic al Bobotezei
  2. Semnificația religioasă a sărbătorii
  3. Tradiții și obiceiuri legate de Agheasmă
  4. Legătura cu Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Credincioșii ortodocși sărbătoresc marți, 6 ianuarie, Botezul Domnului la Catedrala Patriarhală din București, unde vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare. Sărbătoarea marchează ultima zi din ciclul praznicelor de iarnă și este dedicată purificării mediului înconjurător, sfințirii apelor și binecuvântării credincioșilor prezenți. Iată despre ce este vorba!

Programul liturgic al Bobotezei

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena se va desfășura astfel:

  • 08:30-10:30: Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 10:30: Slujba Sfințirii Mari a Apei (Agheasma Mare) va avea loc în pridvorul Reședinței Patriarhale, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii prezenți vor fi binecuvântați prin stropire cu Agheasmă;
  • 11:30: La Baldachinul Sfinților, de lângă Catedrala Patriarhală, va începe distribuirea Agheasmei Mari, câte o sticlă de jumătate de litru pentru fiecare credincios. În total, vor fi oferite 000 de litri de Agheasmă Mare.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Boboteaza amintește de Botezul Domnului în apa Iordanului, la vârsta de 30 de ani, înainte de a începe viața publică. Slujba de sfințire a apelor simbolizează purificarea și regenerarea cosmică, dar și binecuvântarea mediului înconjurător, scrie Agerpres.

Credincioșii primesc Agheasma Mare ca semn al harului divin, pe care o folosesc în case pentru protecție și sănătate.

Tradiții și obiceiuri legate de Agheasmă

Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, și se păstrează până la Odovania praznicului Botezului Domnului, pe 14 ianuarie. Consumul ei în afara acestor zile se face doar cu binecuvântarea preotului duhovnic, conform tradiției Bisericii Ortodoxe.

Această practică subliniază legătura dintre credință, disciplină religioasă și respectul față de ritualurile sfinte.

Legătura cu Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Botezul Domnului precede sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, care se prăznuiește a doua zi.

Această continuitate între sărbători evidențiază rolul lui Ioan Botezătorul în pregătirea lumii pentru viața publică a lui Iisus și importanța calendarului religios în tradiția ortodoxă.

