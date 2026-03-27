O universitate din centrul China vine cu o idee inedită: un program universitar dedicat exclusiv grătarului, menit să transforme pasiunea pentru gătit într-o carieră serioasă și profitabilă. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a industriei locale de street-food. Iată despre ce este vorba!

Un program universitar neașteptat

Yueyang Open University, situată în provincia Hunan, a lansat primul curs universitar din China dedicat grătarului, în colaborare cu Asociația de Barbecue din Yueyang. Proiectul face parte dintr-o strategie a autorităților locale de a profesionaliza și susține un sector economic major, scrie Click.

În Yueyang, grătarul și street-food-ul generează peste 2 miliarde de yuani anual, oferind locuri de pentru aproximativ 50.000 de persoane și fiind prezent în peste 2.000 de restaurante.

De la grătar la afacere

Programul de studii durează trei ani și combină teoria cu practica. Studenții vor învăța tehnici de gătit, de la alegerea ingredientelor, marinare și controlul temperaturii, dar și elemente esențiale de business, precum administrarea unui restaurant și gestionarea costurilor.

Cursurile sunt susținute de peste 30 de bucătari și proprietari de restaurante cu experiență, oferind acces direct la realitatea industriei. Fiecare cohortă va include între 50 și 100 de participanți, de la absolvenți la persoane deja active în domeniu. În următorii trei ani, autoritățile estimează că vor fi formați aproximativ 1.000 de specialiști.

Diplome și certificări oficiale

La finalul programului, absolvenții vor primi o diplomă universitară și un certificat de competențe recunoscut oficial. Pe viitor, se ia în calcul dezvoltarea unor certificări avansate la nivel național, care să întărească statutul profesiei și să crească atractivitatea economică a sectorului.

Inițiativa arată cum o pasiune aparent simplă, precum grătarul, poate fi transformată într-o meserie respectată, bine plătită și cu perspective reale de carieră.