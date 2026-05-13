Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj dur după seria de atacuri lansate de Rusia asupra mai multor regiuni din Ucraina. Liderul de la susține că infrastructura feroviară, porturile și obiectivele energetice au fost ținte directe ale bombardamentelor cu .

Zelenski: „Rusia continuă atacurile cu drone într-un mod sfidător”

Într-o postare publicată pe platforma X, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina s-a confruntat cu un nou val de atacuri aeriene, în timp ce pe cerul țării se aflau peste o sută de drone rusești.

„În prezent sunt mai mult de o sută de drone rusești pe cerul nostru și pot urma noi valuri de atacuri pe parcursul zilei”, a relatat Volodimir Zelenski, citat de .

There are currently more than a hundred Russian drones in our skies, and there may be more waves of drone attacks throughout the day. Russia continues its strikes and is doing so brazenly – deliberately targeting our railway infrastructure and civilian sites in our cities.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Președintele ucrainean a acuzat Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și transporturile feroviare.

Mai multe regiuni au fost lovite în timpul nopții

Potrivit mesajului transmis de liderul ucrainean, atacurile au afectat infrastructură rezidențială și feroviară din regiunile Dnipro și Harkov, porturi din regiunea Odesa și facilități energetice din Poltava.

„Rusia continuă loviturile și face acest lucru în mod sfidător, țintind deliberat infrastructura feroviară și obiective civile din orașele noastre”, a transmis Zelenski.

Oficialul ucrainean a precizat că în urma atacurilor au existat persoane rănite și victime.

Ucraina anunță că a interceptat peste 100 de drone

În același mesaj, Volodimir Zelenski a susținut că sistemele de apărare ale Ucrainei au reușit să intercepteze sau să bruieze un număr important de drone lansate de Rusia.

„111 drone au fost doborâte sau bruiate doar pe parcursul nopții”, a relatat Volodimir Zelenski, citat de Agerpres.

Liderul ucrainean a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat că forțele armate continuă să răspundă atacurilor la toate nivelurile.