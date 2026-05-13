Cristi Borcea a povestit cum a cheltuit nu mai puțin de 150.000 de dolari, în anii ’90, pentru a o impresiona pe Cristina Gullit, fosta parteneră a celebrului fotbalist olandez Ruud Gullit, într-o vacanță la Monte Carlo.

Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pentru a o impresiona pe Cristina Gullit

Fostul acționar de la Dinamo a povestit că a cunoscut-o pe Cristina Gullit prin intermediul lui Florin Răducioiu, pe care tocmai îl transferase. Pentru a o impresiona pe frumoasa femeie, Borcea chiar a împrumutat 100.000 de dolari de la Giovanni Becali.

„Păi e o aventură… Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla, cred că în 98. Aveam 28 de ani.

Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. ‘Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari’. ‘Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?’. ‘Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit’. El ‘Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon’. A luat-o Giovanni la telefon și ‘A, mi amore, pac…’. Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit.

Și după m-a luat Giovanni la telefon: ‘Bă, Borcea, tu știi cu cine ești? Ce să faci tu cu 50.000? Vezi că îți trimit 100.000 de dolari acum’. Da! Și mai mi-a trimis 100.000”, a povestit Cristi Borcea, în podcastul lui Dan Bucura, potrivit