Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 13:30
Captură Video: FANATIK RO / YouTube

Cristi Borcea a povestit cum a cheltuit nu mai puțin de 150.000 de dolari, în anii ’90, pentru a o impresiona pe Cristina Gullit, fosta parteneră a celebrului fotbalist olandez Ruud Gullit, într-o vacanță la Monte Carlo.

Fostul acționar de la Dinamo a povestit că a cunoscut-o pe Cristina Gullit prin intermediul lui Florin Răducioiu, pe care tocmai îl transferase. Pentru a o impresiona pe frumoasa femeie, Borcea chiar a împrumutat 100.000 de dolari de la Giovanni Becali.

„Păi e o aventură… Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla, cred că în 98. Aveam 28 de ani.

Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. ‘Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari’. ‘Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?’. ‘Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit’. El ‘Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon’. A luat-o Giovanni la telefon și ‘A, mi amore, pac…’. Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit.

Și după m-a luat Giovanni la telefon: ‘Bă, Borcea, tu știi cu cine ești? Ce să faci tu cu 50.000? Vezi că îți trimit 100.000 de dolari acum’. Da! Și mai mi-a trimis 100.000”, a povestit Cristi Borcea, în podcastul lui Dan Bucura, potrivit VIVA!.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
Câți bani ar fi strâns Andreea Bălan și Victor Cornea la nuntă. Calculul care arată suma uriașă
Mihai Trăistariu critică noua direcție Eurovision 2026. „Nu se mai scrie poezie, e prea multă gălăgie și întuneric”
Episodul care a zguduit relația lui Cabral. Infidelitatea, motivul despărțirii? Ce a făcut-o pe Andreea Ibacka să plece de acasă
Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură
Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Regizorul Peter Jackson, recompensat cu Palme d’honneur (VIDEO)
Bonnie Tyler luptă pentru recuperare după intervenția chirurgicală. Ce se întâmplă cu spectacolele programate în Europa
Cabral, prima reacție după ce s-a zis că a divorțat de Andreea Ibacka
De nerecunoscut! Cum arată Bodo de la Proconsul după ce a slăbit aproape 50 de kilograme: „De la deznădejde – la poftă de viață” (VIDEO, FOTO)
Un nou divorț neașteptat în showbiz. Cabral și Andreea Ibacka se despart după 15 ani. Cine „ar fi călcat strâmb” în căsnicie
