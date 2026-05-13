B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului

Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 13:56
Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Îndulcitorii artificiali, asociați cu mai multe probleme de sănătate
  2. Sucurile dietetice și riscul metabolic. Ce concluzii s-au tras?
  3. Ce spun cercetătorii despre legătura cu cancerul

Produsele „light” și băuturile fără zahăr sunt promovate de ani întregi drept alternative mai sănătoase pentru cei care vor să slăbească sau să reducă aportul de zahăr. Totuși, un amplu raport publicat de cercetători și analizat în baza de date PubMed Central ridică noi semne de întrebare despre efectele pe care îndulcitorii artificiali le au asupra sănătății.

Îndulcitorii artificiali, asociați cu mai multe probleme de sănătate

Potrivit analizei, consumul frecvent de îndulcitori artificiali ar putea influența funcționarea sistemului digestiv, metabolismul și chiar sănătatea cardiovasculară.

Cercetătorii au analizat zeci de studii clinice, meta-analize și cercetări observaționale privind substanțe precum aspartamul, sucraloza sau zaharina, folosite în sucuri dietetice, dulciuri „fără zahăr”, gumă de mestecat și alte produse considerate low-calorie.

Printre efectele semnalate se numără tulburările digestive, modificările florei intestinale, durerile de cap și schimbările în percepția gustului, informează Click!

Sucurile dietetice și riscul metabolic. Ce concluzii s-au tras?

Raportul arată că unele cercetări au găsit legături între consumul constant de îndulcitori artificiali și un risc mai mare de diabet de tip 2 sau probleme cardiovasculare.

Mai multe studii analizate au indicat asocieri între băuturile dietetice și creșterea riscului de hipertensiune, accidente vasculare sau afecțiuni cardiace.

De asemenea, oamenii de știință spun că îndulcitorii artificiali pot modifica microbiomul intestinal, ceea ce ar putea influența metabolismul și modul în care organismul procesează glucoza.

Ce spun cercetătorii despre legătura cu cancerul

Deși în spațiul public au circulat ani la rând temeri legate de cancer, concluzia principală a raportului este că majoritatea studiilor recente nu au demonstrat o legătură clară între îndulcitorii artificiali și apariția cancerului la oameni.

Autorii subliniază însă că sunt necesare mai multe cercetări pe termen lung pentru a înțelege mai bine impactul acestor produse asupra sănătății.

În paralel, specialiștii atrag atenția că produsele „fără zahăr” nu ar trebui considerate automat sănătoase doar pentru că au puține calorii. Consumul frecvent al acestor produse ar trebui făcut cu moderație și integrat într-o alimentație echilibrată.

Tags:
Citește și...
Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
Eveniment
Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
Eveniment
Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Externe
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Prima comună din România în care oamenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Eveniment
Prima comună din România în care oamenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Vaslui: Gemeni de 5 luni, salvați de pompieri după ce au rămas blocați într-o mașină. Cum s-a întâmplat
Eveniment
Vaslui: Gemeni de 5 luni, salvați de pompieri după ce au rămas blocați într-o mașină. Cum s-a întâmplat
Realitatea Plus a încercat să mute acționariatul în SUA chiar în plină anchetă ANAF. CNA a fost anunțat după ce mutarea fusese deja făcută la Registrul Comerțului
Eveniment
Realitatea Plus a încercat să mute acționariatul în SUA chiar în plină anchetă ANAF. CNA a fost anunțat după ce mutarea fusese deja făcută la Registrul Comerțului
Descinderi la Complexul Energetic Oltenia. Procurorii vizează infracţiuni economice legate de achiziţii publice
Eveniment
Descinderi la Complexul Energetic Oltenia. Procurorii vizează infracţiuni economice legate de achiziţii publice
Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online
Externe
Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online
Vești bune pentru pensionari. Cine ar putea primi 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027
Eveniment
Vești bune pentru pensionari. Cine ar putea primi 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027
Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
Externe
Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
Ultima oră
14:16 - Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o majorare a biletului STB de la 3 la 5 lei, dar abia după reorganizarea companiei de transport
13:50 - Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
13:49 - Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
13:48 - Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
13:33 - Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
13:30 - Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze
13:30 - Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
13:30 - Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
13:09 - PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff
13:05 - Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”