Produsele „light” și băuturile fără zahăr sunt promovate de ani întregi drept alternative mai sănătoase pentru cei care vor să slăbească sau să reducă aportul de zahăr. Totuși, un amplu raport publicat de cercetători și analizat în baza de date ridică noi semne de întrebare despre efectele pe care îndulcitorii artificiali le au asupra sănătății.

Îndulcitorii artificiali, asociați cu mai multe probleme de sănătate

Potrivit analizei, consumul frecvent de îndulcitori artificiali ar putea influența funcționarea sistemului digestiv, metabolismul și chiar sănătatea cardiovasculară.

Cercetătorii au analizat zeci de studii clinice, meta-analize și cercetări observaționale privind substanțe precum aspartamul, sucraloza sau zaharina, folosite în sucuri dietetice, dulciuri „fără zahăr”, gumă de mestecat și alte produse considerate low-calorie.

Printre efectele semnalate se numără tulburările digestive, modificările florei intestinale, durerile de cap și schimbările în percepția gustului, informează !

Sucurile dietetice și riscul metabolic. Ce concluzii s-au tras?

Raportul arată că unele cercetări au găsit legături între consumul constant de îndulcitori artificiali și un risc mai mare de diabet de tip 2 sau probleme .

Mai multe studii analizate au indicat asocieri între băuturile dietetice și creșterea riscului de hipertensiune, accidente vasculare sau afecțiuni cardiace.

De asemenea, oamenii de știință spun că artificiali pot modifica microbiomul intestinal, ceea ce ar putea influența metabolismul și modul în care organismul procesează glucoza.

Ce spun cercetătorii despre legătura cu cancerul

Deși în spațiul public au circulat ani la rând temeri legate de cancer, concluzia principală a raportului este că majoritatea studiilor recente nu au demonstrat o legătură clară între îndulcitorii artificiali și apariția cancerului la oameni.

Autorii subliniază însă că sunt necesare mai multe cercetări pe termen lung pentru a înțelege mai bine impactul acestor produse asupra sănătății.

În paralel, specialiștii atrag atenția că produsele „fără zahăr” nu ar trebui considerate automat sănătoase doar pentru că au puține calorii. Consumul frecvent al acestor produse ar trebui făcut cu moderație și integrat într-o alimentație echilibrată.