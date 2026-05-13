Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București

Brașov, 15 mai 2026 – Dopaminergic BV este un solo show al artistei ATOMA, care se deschide pe 15 mai la sala Șt. O. Iosif, Banca de Cultură Apollonia, pe strada Michael Weiss nr. 22, Brașov. Vernisajul are loc la ora 18:00, în prezența artistei. Expoziția rămâne deschisă până pe 7 iunie 2026. Programul de vizitare este între orele 16:00 și 20:00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu acces liber.

Dopaminergic BV are ca temă dependența, dar și vindecarea și este o reiterare a două expoziții individuale prezentate deja în 2025 la Veneția și în 2025-26 la București. Lucrările au legătură cu dualitatea bine-rău, ca principiu filozofic și moral.

Pentru ATOMA, această dualitate este compusă din cele două forțe opuse, dar în același timp ele sunt interdependente, modelează lumea și experiențele interpersonale. Ele se întrepătrund, se transformă una în cealaltă, iar percepția asupra lor se schimbă în funcție de context.

În seria de lucrări în acrilic pe pânză artista se întreabă ce se întâmplă în spatele telefonului mobil și abordează pierderile subtile la care ne expunem cu toții atunci când ne lăsăm atenția captată de ecran, fapt care are ca efect diminuarea percepției detaliilor reale, izolarea socială și căutarea recompensei imediate, o situație perpetuată și cvasi-generalizată care ne reduce răbdarea, creativitatea și gândirea critică. Artista propune ridicarea privirii, regăsirea prezenței și reconectarea cu realul.

Expoziția de la Brașov aduce și instalația video What Do You Feel? care conține o serie de imagini cu impact emoțional și care cere răspunsul privitorului la întrebarea „Tu ce simți?”, un răspuns care poate fi despre relația pe care o avem cu pastilele.

„Vreau să obțin conștientizarea publicului care ajunge în fața lucrărilor”, spune ATOMA.

Ea adaugă:

„Există studii care arată că generația mea este mai predispusă la boli ca demența sau cancerul. Dar cum prevenim aceste situații? Cum facem să nu ajungem în punctul în care trebuie să luăm pastile ca să supraviețuim de pe o zi pe alta?

Practic de aici a pornit cercetarea și ideea de a lucra cu pastile, de a prezenta, de a problematiza asta, de a deschide un subiect.

Pastila este un simbol al dependenței: un obiect mic, aparent neutru, dar încărcat de semnificații care trimit spre suferință, durere sau nevoie. În funcție de felul în care o plasez în spațiu sau în narațiunea vizuală, acest element capătă valențe diferite și influențează modul în care privitorul înțelege ceea ce este bine sau rău.”

ATOMA le mulțumește celor cu care a colaborat la acest proiect:

Daniel Kozak, text curatorial

Video What do you feel?

ATOMA (regizor și producător)

Nicolae Claudiu Trif (producător executiv, colorist)

Andrei Bălășoiu (editare)

Adrian Iurchevici, Șerban Dinescu (cinematografie)

Costas Ivanov (sound design)

Petru Nicolae Trif, Maria Antoaneta, Diana Matilda Crișan, Bogdan Călin, Daniel Kozak, Sînziana Aida Darie, Iustin Băișan, Gabriela Cristea (figurație)

Activitățile Centrului Cultural Apollonia sunt susținute și finanțate de Consiliul Local Brașov și Primăria Municipiului Brașov. Centrul Cultural Apollonia funcționează în fosta Bancă Săsească, una din clădirile istorice reprezentative și simbolice ale Brașovului. Construită între anii 1906-1908, după planurile arhitectului Albert Schuller, cel care a proiectat şi Hotelul Coroana, era cunoscută ca Banca Țării Bârsei și este una dintre puţinele construcţii Jugendstil din oraş.

este o artistă care trăiește și lucrează în București, dar lucrările ei pot fi văzută în multe orașe din România. A studiat pictura la Facultatea de Arte din București și arta murală în cadrul Facultății de Arte Decorative din București.

