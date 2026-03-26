Locuri de muncă pe bandă rulantă, dar fără doritori: 31.000 de joburi rămân neocupate. Nu ai nevoie nici măcar de liceu

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 23:40
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Unde se angajează rapid, fără studii superioare
  2. Cine sunt cei mai căutați angajați în această perioadă

Piața muncii rămâne activă, chiar și în contextul concedierilor din auto și IT. Peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile în toată țara. Cele mai multe nu cer studii superioare sau nici măcar liceul, iar angajatorii caută în special șoferi, curieri și muncitori în construcții.

Unde se angajează rapid, fără studii superioare

Ştefan şi-a găsit un job la o firmă de curierat la doar câteva zile după ce a văzut un anunţ online. Tânărul spune că nu i-a fost deloc greu să se angajeze. Îi place să conducă, iar asta a fost suficient pentru a începe rapid munca de curier. „N-am căutat foarte mult, a fost destul de uşor să găsesc acest loc de muncă”, a declarat el pentru observatornews.ro.

În acest domeniu, dar și pe poziții precum manipulanți de marfă, angajările sunt constante, deoarece fluctuația de personal este ridicată. Angajatorii caută persoane cu studii medii, atenție la detalii, o atitudine prietenoasă și un aspect îngrijit. La nivel național, din cele peste 31.000 de locuri de muncă disponibile, aproximativ 29.000 sunt destinate celor cu studii primare sau gimnaziale.

Nici sectorul HoReCa nu duce lipsă de oportunități și este mereu în căutare de ospătari, ajutoare de bucătar sau personal pentru curățenie. Cererea crește mai ales în pragul sezonului estival. „Ne pregătim de sezonul de vară şi angajăm personal. Avem şi persoane trecute de 40-50 de ani care fac un part time”, a transmis un manager de restaurant.

Cine sunt cei mai căutați angajați în această perioadă

Meseriașii calificați, chiar și fără studii superioare, au devenit extrem de căutați. Lipsa forței de muncă se simte tot mai acut pe piață. Electricienii, instalatorii, zugravii sau operatorii de utilaje grele sunt printre cei mai vânați, atât în țară, cât și în străinătate. În afara țării, salariile pot fi de până la 4-5 ori mai mari.

„Chiar dacă din punct de vedere economic nu vedem o creştere spectaculoasă, proiectele continuă. Pentru acest tip de joburi cel mai important este pachetul salarial, şi condiţiile, că e vorba de proximitatea de locuinţă, condiţiile de muncă fizice”, a precizat un specialist în HR.

În paralel, domenii precum vânzările și logistica oferă numeroase oportunități, mai ales în depozite, unde nevoia de personal este constantă și crește în perioadele aglomerate. Unele companii ajung să colaboreze cu firme externe pentru a face față volumului mare de comenzi. În același timp, apar și noi angajați în roluri administrative sau operaționale, atrași de stabilitate și șanse de dezvoltare.

Cu toate acestea, piața muncii rămâne tensionată. Peste 11.000 de angajați au fost concediați anul trecut, iar în prima lună a acestui an alte 4.600 de persoane au rămas fără loc de muncă.

