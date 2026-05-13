Ana Maria
13 mai 2026, 13:50
Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Unde a fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
  2. Cum a dispărut băiatul de 5 ani
  3. Cât de amplă a fost operațiunea de căutare

Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Copilul care dispăruse luni din localitatea Sebeșu de Jos a fost găsit după 3 zile, după o amplă operațiune de căutare la care au participat sute de salvatori și voluntari.

Unde a fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu

Copilul a fost localizat într-o zonă împădurită, la aproximativ doi kilometri de locul în care s-a pierdut de tatăl său.

Autoritățile au confirmat miercuri descoperirea minorului, după reluarea operațiunilor de căutare.

„Minorul dispărut a fost găsit în viaţă”, a precizat IPJ Sibiu, potrivit Digi24.

Potrivit primelor informații, copilul este în stare bună, iar echipele de intervenție se îndreptau spre locul în care a fost găsit pentru a-l prelua în siguranță.

Cum a dispărut băiatul de 5 ani

Incidentul a avut loc luni, când Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută de localnici drept „Ruscă”. La un moment dat, copilul a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Tatăl a alertat imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112 în jurul orei 18:00.

Cât de amplă a fost operațiunea de căutare

Mobilizarea pentru găsirea copilului a fost una impresionantă. Marți, peste 450 de persoane au participat la acțiunile de căutare, printre care polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști, voluntari și echipe canine.

Autoritățile au verificat aproximativ 15 kilometri pătrați, inclusiv zone împădurite și terenuri greu accesibile din apropierea localității.

De asemenea, căutările au beneficiat și de sprijin aerian din partea Inspectoratului General de Aviație.

Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia„, au transmis, marţi, poliţiştii.

După o noapte dificilă, intervenția a fost reluată miercuri cu aceleași efective implicate în ziua precedentă, iar eforturile susținute au dus, în cele din urmă, la găsirea copilului în viață.

