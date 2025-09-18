Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket

Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul său au intrat în atenția polițiștilor după ce au fost surprinși sustrăgând mai multe produse dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Incidentul, petrecut la începutul acestei săptămâni, a atras atenția publicului nu doar prin statutul de persoană cunoscută al interpretei, ci și prin modul în care aceasta a reacționat ulterior la acuzațiile aduse.

Agenții de securitate ai magazinului au sesizat nereguli la casele de self-service, iar în urma verificării camerelor de supraveghere au constatat că artista și partenerul au pus produse în rucsac și în buzunare, fără a le achita. Valoarea totală a bunurilor, printre care se aflau parfumuri, un deodorant și accesorii pentru păr, a fost estimată la 380 de lei.

Incidentul s-a soldat cu întocmirea unui dosar penal pe numele celor doi.

Cine este Teodora Pană

Teodora Pană s-a făcut remarcată pe scena muzicii populare prin repertoriul său bogat, inspirat din tradițiile folclorice ale Olteniei. A participat la festivaluri de muzică populară, a apărut în emisiuni TV dedicate genului și a colaborat cu ansambluri folclorice din țară. Publicul a apreciat timbrul său vocal cald și autenticitatea cu care a interpretat doine și hore tradiționale.

De-a lungul timpului, artista și-a construit un nume în comunitatea artistică locală, fiind invitată să cânte la evenimente culturale și spectacole de sărbători. Tocmai de aceea, incidentul de la Târgu Jiu a surprins și a șocat o parte dintre admiratorii săi, care nu se așteptau ca numele ei să apară într-un dosar penal.

Ce spune cântăreața despre incident

Artista a recunoscut într-un videoclip publicat pe că a ieșit cu produsele asupra ei fără să le plătească la casă, însă a susținut că incidentul a fost prezentat într-o manieră mult prea dură. Potrivit declarațiilor sale, intenția nu a fost de a comite un furt propriu-zis. „S-au dat niște comunicate de cacao. Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic și apă plată, pe care am plătit-o. Am ieșit la casele de self payment și, pentru că soțul meu a fost operat la stomac și nu poate să care, am luat eu baxul de apă în mână și restul produselor le-am pus în ghiozdan”, a explicat cântăreața.

Ea a mai afirmat că agenții de pază și polițiștii ar fi tratat-o ca pe „un mare infractor”, deși valoarea bunurilor era relativ redusă și acestea au fost recuperate integral. „Ne-au luat de parcă am fi fost cei mai mari hoți. Aveam niște clame de păr și câteva parfumuri”, a spus interpreta, precizând că gestul său nu ar fi trebuit, în opinia ei, să fie transformat într-un scandal public.

Cum a fost descoperit furtul

Sistemul de supraveghere al supermarketului a avut un rol decisiv în depistarea întregului incident. Camerele au surprins fiecare moment în care interpreta de muzică populară și soțul ei au introdus produsele în rucsac și în buzunare, evitând să le scaneze la casele de self-service. Agenții de securitate, care îi recunoscuseră deja pe cei doi, au urmărit cu atenție imaginile și au observat clar modul în care bunurile erau ascunse, dar nu achitate. În momentul în care s-au asigurat că există dovezi clare, reprezentanții magazinului au procedat conform protocolului și au contactat imediat poliția.

Oamenii legii au deschis o anchetă și au întocmit dosare penale pentru furt pe numele Teodorei Pană și al soțului său. Potrivit relatării publicate de , toate bunurile au fost recuperate și restituite magazinului, însă cazul rămâne deschis și urmează să fie analizat.