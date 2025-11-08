B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu și proba din teren — rezultate care cresc calitatea vieții (VIDEO)

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 18:39
Ciprian Ciucu și proba din teren — rezultate care cresc calitatea vieții (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu

Pentru Ciprian Ciucu, modernizarea înseamnă să schimbi starea orașului, să pui ordine în spațiul public și să lași în urmă lucrări care țin. Drumul Osiei este exemplul acestei schimbări — o arteră redată circulației și comunității.

Înainte, orice ploaie însemna noroaie până la gleznă și roți rupte. Pietonii mergeau cu cizme de cauciuc, șoferii înaintau cu teamă, iar traseul — deși intens circulat — arăta ca un drum de câmp.

Mult timp, localnicii i-au spus „Drumul Oaselor”, după filmul anilor ’80: o șosea îngustă, gropi, noroaie, risc pentru pietoni și mașini. Azi, Drumul Osiei arată și funcționează așa cum trebuie: câte o bandă pe sens, trotuare de 1,5 – 3 m, piste de biciclete de 1,5 m pe ambele sensuri, rețele de apă, canal, gaze, electricitate și Netcity reconfigurate și așezate în subteran. Rezultatul: o arteră civilizată, sigură, care scurtează timpul pierdut și crește confortul zilnic.

Valoarea proiectului a fost de 20 milioane lei (inclusiv exproprieri), cu 7 milioane lei fonduri nerambursabile prin programul Anghel Saligny.

Drumul Osiei arată semnătura lui Ciprian Ciucu: străzi refăcute cap-coadă, utilități trecute în subteran, spații dedicate pentru pietoni, bicicliști și șoferi. Beneficiile se văd imediat: trafic mai fluid, trasee pietonale continue, rulare predictibilă pentru bicicliști, mentenanță redusă. „Altceva! Parcurg traseul în mai puțin de două minute”, spune un șofer care circulă zilnic pe aici.

Acesta este modelul de regenerare și modernizare urbană pe care Ciprian Ciucu îl propune pentru Capitală: planificare serioasă, și lucrări „ca la carte”, care ridică standardul urban și aduc ordine în oraș.

Ciprian Ciucu candidează la Primăria Generală a Capitalei cu acest tip de garanție: realizări concrete de care oamenii beneficiază în viața de zi cu zi. Drumul Osiei arată direcția. Restul ține de ambiția de a ridica acest standard la scara întregului oraș. Viziunea sa pentru un București prietenos și bine organizat, pus la punct, e clară: regenerarea centrului pe axa Magheru–Victoriei ca proiect-cheie, un trafic care pune accent pe transportul public, reguli coerente de parcare și priorități de fond precum termoficarea și reducerea riscului seismic — un mod de administrare care produce schimbări vizibile în fiecare zi, nu proiecte-vitrină.

