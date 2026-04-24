B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 19:47
Artistul Tudor Gheorghe. Sursa foto: Captură video - Tudor Gheorghe / Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a amuzat Tudor Gheorghe la știrile despre el
  2. Ce a pățit, de fapt, Tudor Gheorghe

Tudor Gheorghe s-a amuzat amar de știrile care anunțau astăzi că a suferit un AVC și e în stare gravă la spital. De fapt, a precizat impresarul său, artistul a avut doar o cădere de tensiune, și-a revenit și-și reia concertele conform programului.

Cum s-a amuzat Tudor Gheorghe la știrile despre el

Știrile din presa ieșeană anunțau că Tudor Gheorghe, pe fondul problemelor de sănătate și a consumului de alcool, a leșinat în hotel și a ajuns în stare gravă la spital. Unele publicații chiar au scris că a suferit un AVC. Nimic mai fals.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună: Maestrul Tudor Gheorghe (adică eu) este în stare gravă la spital (după cum se vede) după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre, foarte bună știre”, a spus Tudor Gheorghe amuzat, citind știrile despre el.

Ce a pățit, de fapt, Tudor Gheorghe

Impresarul Pepino Popescu a explicat pentru Libertatea ce a pățit, de fapt, artistul: „N-a pățit nimic, e OK. A venit aseară de la spital, n-a rămas internat. A avut o cădere de tensiune. A dormit la hotel aseară, mâine are spectacol în Bacău. A ajuns la spital, a făcut un control… A avut o cădere de tensiune, atâta tot. Mâine o să fie în Bacău. E în regulă! Mă rog, au zis că a băut… A băut un pahar de vin ziua, de Sfântul Gheorghe. Nici măcar nu a ieșit din hotel. A avut cădere de tensiune și i s-a făcut rău. Am citit și eu că i s-a făcut rău în baie… Nu! În living… În living stătea pe canapea și atunci a simțit că leșină și a leșinat. Probabil o cădere bruscă de tensiune”.

Tags:
Ultima oră
