Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Îndrăgita cântăreață a vorbit deschis despre un obicei personal la care apelează atunci când simte că este copleșită, mai exact, acesta este ritualul său care alungă energiile negative.

Ce ritual folosește Carmen Șerban pentru a se elibera de energiile negative

Aflată în Grosseto, a explicat că apa are un rol esențial în procesul ei de „curățare” spirituală. Într-o filmare realizată chiar pe malul mării, aceasta le-a arătat fanilor cum își pune în practică ritualul.

„Acolo este marea. Eu acum mă duc să-mi bag picioarele în apă și să-mi fac o curățare, așa că, Doamne, Doamne! Să mă eliberez de toate în care am călcat vreodată. Faceți și voi la fel. Dacă nu sunteți la mare, un lighean cu apă cu sare Himalaya sau grunjoasă din aia cu care se pun murăturile și spălați-vă bine pe picioare, puneți și un pic de mir sau tămâie aprindeți și o lumânărică și spuneți:

Lumină pentru sufletul meu, cum mă cheamă, Georgeta Carmen, și pe voi cum vă cheamă și spuneți, dizolv în lumina Lui Hristos și prin apa asta sărată mă spăl, sarea mă curăță, apa mă spală de toate vrăjile, farmecele, spurcăciunile diavolești, de toate frustrările, răutățile, de toată invidia oamenilor și de invidia mea către alții și de tot ce e rău și nu îmi priește și nu îmi e de folos în această viață.”, a dezvăluit Carmen Șerban, potrivit .

De ce spune artista că apa este esențială în acest proces

Potrivit acesteia, contactul cu apa – fie că este vorba despre mare sau despre apă sărată pregătită acasă – ajută la eliminarea energiilor negative acumulate în timp. Ritualul este completat de elemente precum sarea, mirul sau tămâia, dar și de o intenție clară exprimată prin cuvinte.

Ce sfat le-a oferit Carmen Șerban fanilor

La final, artista a transmis un mesaj celor care o urmăresc, încurajându-i să își asculte propriile dorințe și să nu fie influențați de opiniile celor din jur.

„Să fim mai buni, să fim mai înțelepți. Să fim, pur și simplu, fără răutate, asta ar fi extraordinar și să nu ne mai pese de gura lumii. Gura lumii ne determină să facem așa, că așa îi place la lumii, așa, că așa le place la oameni. Nu! Faceți-vă oameni buni, ce vă place mult din tot sufletul. Mie acum îmi place să mă duc la mare și să îmi spăl picioarele cu apa Lui Dumnezeu.”, a mai spus artista.

Cântăreața se află în această perioadă în Italia, unde continuă să fie activă în mediul online și să împărtășească fanilor fragmente din viața sa, dar și din convingerile sale personale.