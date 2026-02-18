B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Viscolul a dat peste cap toate planurile pasagerilor. Zboruri anulate și avioane deviate pe Otopeni și Băneasa

Viscolul a dat peste cap toate planurile pasagerilor. Zboruri anulate și avioane deviate pe Otopeni și Băneasa

Ana Beatrice
18 feb. 2026, 08:22
Viscolul a dat peste cap toate planurile pasagerilor. Zboruri anulate și avioane deviate pe Otopeni și Băneasa
Sursă Foto: Facebook - Meteoplus

Ninsoarea abundentă și viscolul puternic dau peste cap traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu – Băneasa. Operațiunile se desfășoară cu dificultate, iar mai multe zboruri sunt afectate de condițiile meteo extreme.

Cum au dat peste cap viscolul și ninsoarea activitatea aeroporturilor din București

Vremea extremă a avut un impact imediat și vizibil asupra traficului aerian. Mai multe zboruri au fost anulate din cauza condițiilor meteo periculoase. De asemenea, trei aeronave au fost nevoite să își schimbe traseul și să aterizeze pe aeroporturi alternative.

În același timp, lupta cu zăpada se duce contracronometru la sol. Oficialii anunță că 58 de utilaje specializate intervin permanent pentru a curăța pistele, platformele și căile de rulare. Cu toate acestea, rafalele puternice de vânt viscolesc din nou zăpada depusă și anulează rapid eforturile echipelor de intervenție. În aceste condiții, desfășurarea operațiunilor aeroportuare devine mult mai dificilă.

Situația rămâne una dificilă, iar condițiile meteo continuă să pună presiune pe activitatea de pe aeroporturi.

Ce zboruri au fost anulate și unde au fost redirecționate aeronavele

Condițiile meteorologice severe au dus la anularea mai multor zboruri importante către și dinspre Capitală. Printre acestea se numără cursele LOT 643/644 pe ruta Varșovia – București – Varșovia. De asemenea, au fost anulate zborurile Tarom RO 210 de la Chișinău către București și Tarom 810 de la Suceava către București.

În același timp, mai multe aeronave care ar fi trebuit să aterizeze la București au fost redirecționate din motive de siguranță. Zborul Ryanair 5262 din Dublin a ajuns la Varna, iar cursa WizzAir 3290 din Porto a fost deviată către Sofia. În plus, aeronava HiSky 236, venită din Tel Aviv, a aterizat la Cluj.

La fel și zborul DanAir 508 pe ruta Dublin – București urmează să aterizeze la Craiova, în contextul în care vremea nefavorabilă continuă să afecteze grav traficul aerian.

La ce trebuie să se aștepte pasagerii care au zboruri programate în această perioadă

Călătorii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri ale zborurilor, în contextul condițiilor meteo dificile. Unul dintre principalele motive îl reprezintă procedurile obligatorii de degivrare a aeronavelor, care au loc după îmbarcarea pasagerilor. Acestea pot prelungi timpul de așteptare înainte de decolare.

În plus, activitățile la sol se desfășoară cu dificultate, din cauza zăpezii și a viscolului, ceea ce afectează întregul flux operațional.

Reprezentanții aeroporturilor din Capitală recomandă pasagerilor să ajungă din timp la aeroport, pentru a evita situațiile neprevăzute. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să țină legătura cu operatorii aerieni și să verifice constant informațiile actualizate despre zborurile lor.

