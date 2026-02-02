Circulația rutieră se desfășoară luni dimineață în condiții de iarnă pe mai multe artere importante din țară, inclusiv pe autostrăzile A1 București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța. În urma ninsorilor, autoritățile au intervenit cu utilaje de deszăpezire în 15 județe, fără a fi impuse restricții de .

Condiții de iarnă pe A1 și A2, cu depuneri de zăpadă

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, luni dimineață se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1 București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța. Pe aceste tronsoane au fost semnalate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri, însă traficul nu este blocat, conform Știrile ProTv.

Pentru menținerea fluenței circulației, pe ambele autostrăzi se acționează cu utilaje de deszăpezire, autoritățile monitorizând constant situația din trafic.

Intervenții de deszăpezire în 15 județe

În urma ninsorilor, utilajele de deszăpezire au intervenit și pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman și Tulcea. În aceste zone au fost semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricții de circulație.

Autoritățile precizează că se acționează permanent cu autospeciale pentru asigurarea fluenței traficului și pentru prevenirea formării poleiului sau a depunerilor semnificative de zăpadă pe carosabil.

Trafic fluent pe alte artere importante

Pe celelalte artere rutiere principale la nivel național, circulația se desfășoară în condiții normale. Este vorba despre autostrăzile A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, dar și despre DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu. În aceste zone, carosabilul este preponderent umed, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale pentru această perioadă.

De asemenea, pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să își asigure o bună vizibilitate din autovehicul, să folosească în mod corespunzător sistemele de dezaburire și de iluminare și să circule cu o viteză adaptată condițiilor de drum.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță de siguranță mai mare între vehicule și să evite manevrele riscante, în special depășirile periculoase, în condiții de carosabil umed sau acoperit parțial cu zăpadă.