Familia regală norvegiană traversează cel mai grav moment din istoria sa de 120 de ani. Fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit va apărea în fața instanței din Oslo pentru a răspunde unui număr impresionant de 38 de capete de acuzare. Tânărul de 29 de ani este vizat de acuzații extrem de grave, care includ , abuzuri fizice și infracțiuni legate de droguri, fapte care au șocat opinia publică și au pus sub presiune monarhia.

Care sunt cele mai grave acuzații aduse lui Marius Borg Hoiby

Procurorii îl acuză pe tânăr de fapte comise pe parcursul mai multor ani, unele datând încă din 2018. Printre acestea se numără patru violuri, anchetatorii descoperind că Hoiby ar fi profitat de victime în timp ce acestea dormeau sau erau în stare de ebrietate, filmând în unele cazuri actele de agresiune. De asemenea, el este acuzat de abuzuri fizice și psihologice împotriva fostelor sale partenere. Recent, dosarul a fost completat cu acuzația de trafic de droguri, după ce acesta a recunoscut că a transportat 3,5 kilograme de marijuana în anul 2020.

„Fiind vorba despre familia regală norvegiană, acesta este, fără îndoială, cel mai mare scandal din istoria sa de 120 de ani”, a declarat istoricul specializat în monarhie, Trond Norén Isaksen.

Ce pedeapsă riscă fiul prințesei și cum reacționează familia regală norvegiană

Potrivit , dacă va fi găsit vinovat pentru totalitatea faptelor prezentate de procurori, Marius Borg Hoiby riscă o pedeapsă de până la 16 ani de închisoare. Deși tânărul a recunoscut doar infracțiunile minore și a invocat probleme de sănătate mintală și dependența de droguri, instanța a subliniat că statutul său social nu îi va aduce un tratament preferențial. Părinții săi, prințul Haakon și prințesa Mette-Marit, au anunțat că nu vor participa la proces, exprimându-și însă încrederea în corectitudinea statului de judecată.

Cum a fost afectată imaginea monarhiei de aceste acuzații

Impactul asupra popularității familiei regale este deja vizibil în sondaje, susținerea pentru monarhie scăzând de la 81% la 70%. Deși regele Harald și regina Sonja rămân figuri emblematice și respectate, stilul de viață extravagant și anturajul discutabil al lui Marius au diminuat încredere. Fără un titlu oficial sau un loc de muncă stabil, tânărul a trăit din ajutorul financiar oferit de cuplul princiar, aspect care a atras critici suplimentare din partea societății norvegiene în contextul infracțiunilor penale comise.