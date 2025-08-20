B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » CNA a sancționat, din nou, Realitatea Plus. Motivele care au dus la sancționare și ce va trebui să difuzeze timp de 10 minute

Ana Maria
20 aug. 2025, 20:52
Sursa foto: Captura video Youtube

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, miercuri, 20 august, că sancționează Realitatea Plus pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare. Astfel, pe 27 august 2025, între orele 19:00 și 19:10, postul de televiziune va fi obligat să difuzeze exclusiv textul deciziei de sancționare, fără alt conținut, potrivit Hotnews.

Cuprins:

  • Care sunt motivele sancțiunii
  • Ce alte sancțiuni a aplicat CNA

Care sunt motivele sancțiunii

Rapoartele Direcției Monitorizare, analizate de CNA, arată că la 19 august 2025, în intervalul 10:00 – 23:51, Realitatea Plus a difuzat mai multe ediții de știri și dezbateri în care:

  • nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
  • și nici dispozițiile art. 82 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Decizia CNA nr. 573/2025).

Printre titlurile afișate pe ecran s-au numărat:

  • „Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor”
  • „Demascarea mârşăviei globaliste”
  • „Cum ne-au anulat alegerile”
  • „Surse: Iohannis, Ciolacu şi Odobescu au executat planul Biden”
  • „Surse: Oamenii lui Biden, implicaţi în anularea alegerilor”

Potrivit CNA, aceste formulări au indus în eroare publicul și nu au respectat normele legale privind corecta informare.

„Rapoartele de monitorizare cuprind ediţii ale emisiunilor de ştiri şi dezbateri transmise în data de 19.08.2025 (în intervalul orar 10:00 – 23:51), la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002 şi nici dispoziţiile art. 82 alin. (1) lit. a), b) şi alin. (3) din Decizia CNA nr. 573/ 2025 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Printre titlurile afişate pe ecran – „Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor”, „Demascarea mârşăviei globaliste”, „Cum ne-au anulat alegerile”, „Surse: Iohannis, Ciolacu şi Odobescu au executat planul Biden”; „Surse: Iohannis şi Ciolacu, în raportul SUA cu anularea alegerilor”; „Surse: Oamenii lui Biden, implicaţi în anularea alegerilor”; „Anchetă incendiară în SUA după anularea alegerilor de la noi”; „Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor”, a transmis CNA.

Ce alte sancțiuni a aplicat CNA

În aceeași ședință, CNA a decis și sancționarea postului Nașul TV cu somație publică, pentru două ediții ale emisiunii „Să vorbim despre tine”, difuzate pe 28 și 29 aprilie 2025.

