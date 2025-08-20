CNA a sancționat, din nou, Realitatea Plus. Motivele care au dus la sancționare și ce va trebui să difuzeze timp de 10 minute

Consiliul Naţional al Audiovizualului ( ) a decis, miercuri, 20 august, că sancționează pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare. Astfel, pe 27 august 2025, între orele 19:00 și 19:10, postul de televiziune va fi obligat să difuzeze exclusiv textul deciziei de sancționare, fără alt conținut, potrivit .

Cuprins:

Care sunt motivele sancțiunii

Ce alte sancțiuni a aplicat CNA

Rapoartele Direcției Monitorizare, analizate de CNA, arată că la 19 august 2025, în intervalul 10:00 – 23:51, Realitatea Plus a difuzat mai multe ediții de știri și dezbateri în care:

nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ,

, și nici dispozițiile art. 82 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Decizia CNA nr. 573/2025).

Printre titlurile afișate pe ecran s-au numărat:

„Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor”

„Demascarea mârşăviei globaliste”

„Cum ne-au anulat alegerile”

„Surse: Iohannis, Ciolacu şi Odobescu au executat planul Biden”

„Surse: Oamenii lui Biden, implicaţi în anularea alegerilor”

Potrivit CNA, aceste formulări au indus în eroare publicul și nu au respectat normele legale privind corecta informare.

Ce alte sancțiuni a aplicat CNA

În aceeași ședință, CNA a decis și sancționarea postului Nașul TV cu somație publică, pentru două ediții ale emisiunii „Să vorbim despre tine”, difuzate pe 28 și 29 aprilie 2025.