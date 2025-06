CNA a amendat Realitatea Plus: Afirmațiile care au dus la sancționarea postului TV

Postul de televiziune a fost din nou sancționat de către Consiliul Naţional al Audiovizualului ( ).

De această dată, CNA a amendat postul TV cu o amendă în valoare de 40.000 de lei ca urmare a încălcării prevederilor din legislaţia în domeniu referitoare la separarea clară a opiniilor de fapte, într-un mod care a contravenit exigenţelor de asigurare a imparţialităţii, informează .

De asemenea, Realitatea Plus a mai primit și 4 somații publice.

Ce a decis CNA în privința Realitatea Plus

Consiliul a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite, şi a decis, astfel, să aplice următoarele sancțiuni:

– amendă în valoare de 40.000 de lei postului Realitatea Plus, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 66 şi art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în emisiunile „Breaking News” (1 martie), „Culisele statului paralel” (20 martie) şi „Raport la zi” (26 martie).

Printre afirmaţiile din emisiuni s-au regăsit: Anca Alexandrescu – „Astăzi am vorbit mai mult cu doamna Georgescu. V-am spus că vorbesc zilnic cu domnia sa, pentru că cumva perioada asta a legat o prietenie şi mai mult de atât, cumva cred că e un semn de la Dumnezeu că trebuie să trecem prin aceste încercări împreună. Câţiva oameni, nu suntem mulţi. Mă refer la cei care am comunicat în aceste trei luni de zile şi am încercat să-l susţinem pe domnul Georgescu să trezească ţara asta, pentru că nu e decât meritul dânsului, nu e meritul altcuiva” („Culisele statului paralel” din 20.03.2024).

CNA mai menționează că între titlurile afişate pe post s-au numărat și: „Poporul iese în stradă astăzi, de ziua lui Călin Georgescu”; „Realitatea Plus, singura televiziune alături de poporul român” („Raport la zi” din 26.03.2025).

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea ‘News’ din 16.03.2025 în cadrul căreia au fost încălcare prevederile art. 47 alin. (4) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: ‘Sunt interzise în programele audiovizuale afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenței acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naționalitate, cetățenie, credințe religioase, orientare sexuală, nivel de educație, categorie socială, afecțiuni medicale sau caracteristici fizice’. Printre afirmațiile invitatului Dumitru Pelican s-au regăsit: ‘Pentru sistemul primarului. Ei îl vor pe primarul autist, Nicușor Plic, îl vor președinte, la Bruxelles, domnul Macron, doamna von der Leyen, aia vor. Pe acest unealtă, pe acest păpușoi, să-l manevreze cum vor’;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea ‘Lupta pentru România’ din 19.03.2025 în cadrul căreia nu s-au avut în vedere dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: ‘În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință’. Printre afirmațiile invitatului Florin Zamfirescu s-au regăsit: ‘Aș întreba pe domnul Bolojan, care, vezi Doamne, se crede centrul universului, de ce a demolat cele 28 de statui ale eroi… Acum e președinte interimar. Ar putea să răspundă. 28 de statui ale eroilor români, luați din Oradea, mutat în parcurile… pe veci și puse alte statui ungurești. El e președintele interimar al României. Îl întreabă cineva de ce a scos acele statui?’;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea ‘Realitatea Zilei’, ora 13:00 din 08.03.2025 în cadrul căreia au fost încălcare prevederile art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: ‘Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile unor cauze aflate pe rol în justiție sau în curs de cercetare, prin comentariile și luările de poziție proprii sau ale invitaților, inclusiv ale avocaților părților’;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea ‘Prime Time News’ din 23.03.2025 în cadrul căreia au fost încălcare prevederile art. 66 din Cod, potrivit cărora: ‘În programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparțialitatea și echilibrul și să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică’. Printre afirmațiile din emisiune: Alin Stan (moderator): ‘Cătălin Predoiu îi sfidează din nou pe români și insistă că alegerile din noiembrie au fost viciate. Milițianul din fruntea MAI și PNL îi atacă și pe suveraniști și încearcă să îi sperie pe oameni (…)’. Titluri afișate pe ecran: ‘Predoiu încearcă să sperie votanții suveraniști: Vom avea anarhie’; ‘Predoiu amenință cu bătăi în stradă dacă înving suveraniștii’; ‘Predoiu insistă cu sfidarea: Alegerile au fost viciate’;