Hidrologii au emis avertzări de tip Cod Galben și Cod Portocaliu de posibile pentru râuri din mai multe județe. Acesta va fi în vigoare până în după-amiaza zilei de marți, 27 ianuarie.

Avertizare emisă de hidrologi

Mai multe avertizări şi cod galben de inundaţii pentru mai multe judeţe ale ţării. Până marţi după-amiază hidrologii au emis un cod portocaliu care vizează albiile unor râuri din județele Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. Avertizarea va intra în vigoare luni, 26 ianuarie, ora 18.00 și va dura până marți, 27 ianuarie, ora 14.00.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, INHGA a instituit Codul Portocaliu, valabil în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00. În această perioadă, vor fi afectate anumite sectoare de râuri din judeţele: Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, la ora 12.00, a intrat în vigoare și un Cod Galben, valabil pentru intervalul 26 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00. Această avertizare are în vedere râuri din judeţele:

Maramureş,

Satu Mare,

Bistriţa-Năsăud,

Hunedoara,

Arad,

Alba,

Cluj,

Caraş-Severin,

Timiş,

Gorj, Dolj,

Mehedinţi,

Sibiu,

Vâlcea,

Argeş,

Dâmboviţa,

Prahova,

Ilfov,

Ialomiţa,

Buzău,

Covasna,

Suceava,

Neamţ,

Harghita.

Avertizare hidro pentru mai multe județe

Potrivit avertizării emise, hidrologii se așteaptă la scurgeri importante de apă pe versanți, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici. Potrivit comunicatului, ar putea avea loc posibile inundaţii, la nivel local și creşteri de debite şi niveluri ale apelor. Potrivit sursei citate, există probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

„Populaţia din judeţele vizate este rugată să manifeste prudenţă sporită, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri prin vaduri sau poduri afectate de viituri şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. De asemenea, este recomandată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundaţii şi pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situaţia o va impune”, se mai arată în comunicat.

Hidrologii iau în considerare prognozele meteo

În acest context, avertizările emise de hidrologii INHGA, au la bază . Astfel, specialiștii ANM au emis un Cod Portocaliu de ploaie şi lapoviţă valabil de luni, 26 ianuarie, de la ora 10.00, până marţi, 27 ianuarie, la ora 20.00. Sunt vizate zonele de deal şi de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

Aici, estimează meteorologii cantităţile de apă acumulate şi din topirea zăpezilor pot ajunge până la 80 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de până la 40 de centimetri. De asemenea se așteaptă ca vântul să bată cu putere, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea şi reducând vizibilitatea sub 50 metri.

În acelaşi interval, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în mai multe regiuni. Sunt vizate sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei. Vor fi precipitații mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea, ceea ce va favoriza topirea zăpezii.