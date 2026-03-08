Autoritățile locale din Brașov pregătesc o serie de schimbări menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să facă traficul mai ușor de gestionat. Comisia de Circulație a aprobat mai multe proiecte ale Primăriei, inclusiv instalarea unor semafoare inteligente capabile să reacționeze automat la depășirea vitezei legale.

Cum funcționează semafoarele care sancționează viteza excesivă

Noile instalații vor utiliza tehnologie radar pentru a măsura viteza autovehiculelor care circulă prin zonele monitorizate. Atunci când un conducător auto depășește limita legală, semaforul își schimbă automat culoarea pentru a-l obliga să încetinească și să oprească, relatează

Sistemul funcționează după același model aplicat deja pe strada Lungă din , unde astfel de semafoare inteligente sunt folosite pentru a descuraja viteza excesivă.

Primarul municipiului, George Scripcaru, a explicat clar modul de reacție al instalațiilor inteligente: „Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie”, obligând conducătorii auto să reducă viteza și să respecte regulile de circulație.

Autoritățile locale consideră că această soluție poate reduce semnificativ riscul accidentelor în zonele unde șoferii obișnuiesc să circule prea rapid.

În ce zone vor fi instalate noile sisteme de control al vitezei

Potrivit deciziei adoptate de Comisia de Circulație, semafoarele inteligente vor fi amplasate în două puncte considerate sensibile din punct de vedere al siguranței rutiere. Acestea sunt zone unde se înregistrează frecvent depășiri ale vitezei legale și situații periculoase pentru trafic.

Unul dintre locurile vizate este Bulevardul Griviței, în apropierea intersecției cu strada Codrii Cosminului și în zona cunoscută sub numele Moto 24.

Al doilea punct ales pentru instalarea sistemelor este intersecția dintre Calea Făgărașului și Șoseaua Cristianului, unde traficul intens creează deseori probleme de siguranță.

Ce alte schimbări pregătește Primăria pentru trafic

Pe lângă semafoarele inteligente, municipalitatea a aprobat și o serie de modificări privind organizarea circulației în mai multe zone din oraș.

Printre acestea se numără reorganizarea traficului pe Bulevardul Griviței, în apropierea sensului giratoriu Onix, unde va fi amenajată o alveolă care va facilita alegerea direcției către centrul civic sau cartierul Tractorul.

Autoritățile vor modifica și sensul unic în zona străzilor Pârâului și Alexandru cel Bun, iar în intersecția Traian–Uranus va fi montat un cu verde intermitent.

De asemenea, o barieră auto va fi instalată pe Bulevardul Eroilor, în apropierea Rectoratului, iar pe strada Stejerișului vor fi amenajate două noi stații pentru transportul public.