B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei

Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei

Iulia Petcu
08 mart. 2026, 14:43
Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum funcționează semafoarele care sancționează viteza excesivă
  2. În ce zone vor fi instalate noile sisteme de control al vitezei
  3. Ce alte schimbări pregătește Primăria pentru trafic

Autoritățile locale din Brașov pregătesc o serie de schimbări menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să facă traficul mai ușor de gestionat. Comisia de Circulație a aprobat mai multe proiecte ale Primăriei, inclusiv instalarea unor semafoare inteligente capabile să reacționeze automat la depășirea vitezei legale.

Cum funcționează semafoarele care sancționează viteza excesivă

Noile instalații vor utiliza tehnologie radar pentru a măsura viteza autovehiculelor care circulă prin zonele monitorizate. Atunci când un conducător auto depășește limita legală, semaforul își schimbă automat culoarea pentru a-l obliga să încetinească și să oprească, relatează Brașov.net

Sistemul funcționează după același model aplicat deja pe strada Lungă din Brașov, unde astfel de semafoare inteligente sunt folosite pentru a descuraja viteza excesivă.

Primarul municipiului, George Scripcaru, a explicat clar modul de reacție al instalațiilor inteligente: „Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie”, obligând conducătorii auto să reducă viteza și să respecte regulile de circulație.

Autoritățile locale consideră că această soluție poate reduce semnificativ riscul accidentelor în zonele unde șoferii obișnuiesc să circule prea rapid.

În ce zone vor fi instalate noile sisteme de control al vitezei

Potrivit deciziei adoptate de Comisia de Circulație, semafoarele inteligente vor fi amplasate în două puncte considerate sensibile din punct de vedere al siguranței rutiere. Acestea sunt zone unde se înregistrează frecvent depășiri ale vitezei legale și situații periculoase pentru trafic.

Unul dintre locurile vizate este Bulevardul Griviței, în apropierea intersecției cu strada Codrii Cosminului și în zona cunoscută sub numele Moto 24.

Al doilea punct ales pentru instalarea sistemelor este intersecția dintre Calea Făgărașului și Șoseaua Cristianului, unde traficul intens creează deseori probleme de siguranță.

Ce alte schimbări pregătește Primăria pentru trafic

Pe lângă semafoarele inteligente, municipalitatea a aprobat și o serie de modificări privind organizarea circulației în mai multe zone din oraș.

Printre acestea se numără reorganizarea traficului pe Bulevardul Griviței, în apropierea sensului giratoriu Onix, unde va fi amenajată o alveolă care va facilita alegerea direcției către centrul civic sau cartierul Tractorul.

Autoritățile vor modifica și sensul unic în zona străzilor Pârâului și Alexandru cel Bun, iar în intersecția Traian–Uranus va fi montat un semafor cu verde intermitent.

De asemenea, o barieră auto va fi instalată pe Bulevardul Eroilor, în apropierea Rectoratului, iar pe strada Stejerișului vor fi amenajate două noi stații pentru transportul public.

Tags:
Citește și...
O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a agresat soțul. Cum au descoperit polițiștii episoadele repetate de violență
Știri Locale
O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a agresat soțul. Cum au descoperit polițiștii episoadele repetate de violență
Intervenție spectaculoasă la Barajul Vidraru cu ajutorul unui elicopter. Când va începe procesul de reumplere (FOTO)
Știri Locale
Intervenție spectaculoasă la Barajul Vidraru cu ajutorul unui elicopter. Când va începe procesul de reumplere (FOTO)
Aur și diamante fără documente descoperite la o firmă din Călărași. Cum au ajuns inspectorii la descoperirea de milioane de lei (FOTO)
Știri Locale
Aur și diamante fără documente descoperite la o firmă din Călărași. Cum au ajuns inspectorii la descoperirea de milioane de lei (FOTO)
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei
Știri Locale
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei
Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei
Știri Locale
Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Eveniment
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
Știri Locale
O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
Știri Locale
Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
Doi bărbați trimiși în judecată pentru cruzime față de animale în județul Sibiu. Ce riscă inculpații acuzați de uciderea și rănirea câinilor
Știri Locale
Doi bărbați trimiși în judecată pentru cruzime față de animale în județul Sibiu. Ce riscă inculpații acuzați de uciderea și rănirea câinilor
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
Știri Locale
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
Ultima oră
09:31 - Donald Trump, relaxat față de scumpirea petrolului. Mesajul cu care încearcă să-și calmeze susținătorii
09:31 - România a activat mecanismul european rescEU pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu
09:29 - O elevă a primit răspuns „da” de la 126 de universități. Bursele oferite ajung la 9 milioane de dolari
08:58 - Bugetul pe 2026, din nou în centrul negocierilor din coaliție. Astăzi are loc o nouă rundă de discuții. Ce nemulțumiri există
08:54 - Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
08:49 - Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, sărbătoriți pe 9 martie. Povestea ostașilor care au murit pentru credința lor
08:33 - Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
08:23 - Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran
08:10 - Focuri de armă la casa Rihannei din Beverly Hills. O femeie a fost arestată
07:32 - Atacuri cu drone și rachete în statele din Golf. Zeci de răniți în Bahrain, explozii auzite la Doha