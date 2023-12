Cometa Nishimura va putea fi văzută pe cerul României / Când are loc marele eveniment astronomic

O cometă descoperită în urmă cu doar o lună va putea fi admirată pe cerul României, oferind pasionaților de astronomie o ocazie rară. Cometa Nishimura, care orbitează Sistemul Solar o dată la 500 de ani, va străbate cerul în data de 12 septembrie, fiind vizibilă cu ochiul liber, relatează .

Când și cum poate fi văzută cometa Nishimura

Cometa Nishimura va putea fi observată pe cerul României în dimineața zilei de 12 septembrie, înainte de răsăritul soarelui, când se va afla la cea mai mică distanță față de Terra. Aceasta călătorește prin spațiu cu o viteză uluitoare de 386.000 de kilometri pe oră.

Pentru a admira cometa Nishimura, priviți spre direcția Est-Nord-Est a cerului, spre Luna, care se află în primul pătrat. Momentul optim pentru observație este în prima oră după apus și în prima oră a răsăritului soarelui.

Cometa Nishimura are nevoie de 500 de ani pentru a completa o orbită în jurul Sistemului Solar, ceea ce o face un eveniment rar și remarcabil în lumea astronomiei. Comparativ, Pământul parcurge o orbită în jurul Soarelui într-un an, iar alte planete din sistemul nostru solar necesită câteva decenii pentru a face acest lucru. De exemplu, celebra cometă Halley are o perioadă orbitală de 76 de ani.

Este important de menționat că cometa Nishimura va fi la aproximativ 78 de milioane de mile (125,5 milioane de kilometri) distanță de Pământ pe 12 septembrie, oferind astfel cea mai bună șansă pentru observarea sa cu ochiul liber.

Descoperirea cometei

Cometa Nishimura a fost descoperită în urmă cu aproximativ o lună, pe 11 august, de către astrofotograful japonez Hideo Nishimura. Acest eveniment astronomic remarcabil încă nu a dezvăluit dimensiunea exactă a cometelor, estimările indicând că aceasta ar putea avea între câteva sute de metri și câțiva kilometri în diametru. Cu toate acestea, cometa a captat atenția comunității astronomice din întreaga lume.