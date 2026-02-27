Comisia Europeană sprijină dreptul la sigur și a confirmat că statele membre pot folosi resursele din Fondul Social European Plus pentru a garanta accesul la aceste servicii.

Potrivit , decizia vine în urma inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”, care a strâns peste 1,2 milioane de semnături la nivel european, dintre care 74.000 provin din România. Mai exact, măsura permite utilizarea banilor europeni pentru a asigura proceduri medicale accesibile

Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin mecanisme financiare

Executivul european a explicat că instrumentele financiare existente, precum Fondul Social European Plus (FSE+), sunt suficiente pentru a ajuta statele să ofere servicii medicale sigure. Astfel, UE își asumă un rol de sprijin și solidaritate, fără a interveni direct în competențele naționale de organizare a sistemelor de sănătate.

„De azi, niciun politician autoritar nu va mai putea amenința cu ușurință dreptul femeilor la avort. Este un moment istoric pentru mamele și bunicile noastre, pentru milioane de femei și pentru toți cei care cred cu adevărat în egalitate. Inițiativa la care lucrăm de trei ani, alături de comunitate și echipa mea, a fost acceptată de Comisia Europeană. Am inclus My Voice, My Choice în programul electoral încă de la început, pentru că am crezut în șansa ei. Ca vicepreședinte al Parlamentului European, m-am implicat în negocieri și am mobilizat zeci de voluntari din România. Rezultatul: peste 74.000 de semnături naționale și 1,2 milioane la nivel european”, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

Blocajul serviciilor medicale în spitalele publice din România

Decizia este una foarte importantă pentru România, în contextul în care peste 80% dintre spitalele publice nu oferă servicii de întrerupere de sarcină, deși legea permite acest lucru. Această situație obligă femeile să apeleze la clinici private, unde prețurile variază între 800 și 1.000 de euro. Prin utilizarea fondurilor europene s-ar putea elimina aceste bariere financiare,

După o analiză atentă a inițiativei și având în vedere limitările prevăzute de Tratatele UE în ceea ce privește competențele Uniunii în domeniul sănătății publice, Comisia Europeană subliniază că statele membre se pot baza pe instrumentele europene. Acest sprijin al UE poate fi oferit prin programul Fondul Social European Plus (FSE+), în cazul în care statele membre doresc, în mod voluntar și în conformitate cu legislația națională, să acorde un astfel de sprijin.

Puterea inițiativei cetățenești în agenda Uniunii Europene

Faptul că inițiativa „My Voice, My Choice” a fost acceptată arată clar că vocea oamenilor chiar contează la Bruxelles. Din 2012 și până acum, foarte puține campanii au reușit să strângă un milion de semnături și să ajungă pe masa oficialilor europeni.

Banii europeni din programul FSE+ pot fi folosiți de acum pentru ca avortul să fie sigur și să nu mai coste o avere. Fiecare țară are libertatea să decidă singură cum organizează aceste servicii, dar vestea bună este că ajutorul financiar poate fi acordat rapid. Nu mai este nevoie de legi noi sau de birocrație complicată pentru ca femeile să aibă acces la îngrijirea medicală de care au nevoie.