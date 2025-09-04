O maternitate din Sibiu a intrat în atenția Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după ce o femeie a murit în urma unui avort. Mai mulți angajați ai maternității au fost sancționați în urma controalelor DSP.

Cuprins:

Ce nereguli au găsit inspectorii la maternitatea din Sibiu Ce amenzi au primit angajații maternității din Sibiu

Ce nereguli au găsit inspectorii la maternitatea din Sibiu

La finalul lunii trecute, Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a fost martora unei tragedii. O femeie de 33 de ani a încetat din viață în urma complicaţiilor suferite după un .

DSP a demarat un control la unitatea medicală, în timpul căreia inspectorii au constatat, printre altele, și „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”, potrivit .

Ce amenzi au primit angajații maternității din Sibiu

În urma controlului, DSP a aplicat 3 amenzi, cu o valoare totală de 6.000 de lei, astfel:

Persoana responsabilă cu transfuziile în secţia ATI I a fost amendată cu 2.000 de lei pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional.

Persoana responsabilă cu transfuziile în secţia ATI II a fost amendată cu 2.000 de lei pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pre/post transfuzional.

Persoana responsabilă cu utilizarea materialului steril a fost amendată cu 2.000 de lei pentru „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.

„Urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, inspectorii sanitari au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Au fost sancţionate 3 persoane care işi desfăşoară activitatea pe secţiile ATI I şi ATI II”, a informat DSP Sibiu.