O maternitate din Sibiu a intrat în atenția Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după ce o femeie a murit în urma unui avort. Mai mulți angajați ai maternității au fost sancționați în urma controalelor DSP.
La finalul lunii trecute, Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a fost martora unei tragedii. O femeie de 33 de ani a încetat din viață în urma complicaţiilor suferite după un avort.
DSP a demarat un control la unitatea medicală, în timpul căreia inspectorii au constatat, printre altele, și „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”, potrivit Știrile ProTV.
În urma controlului, DSP a aplicat 3 amenzi, cu o valoare totală de 6.000 de lei, astfel:
„Urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, inspectorii sanitari au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Au fost sancţionate 3 persoane care işi desfăşoară activitatea pe secţiile ATI I şi ATI II”, a informat DSP Sibiu.