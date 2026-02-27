Comuna Ștefan cel Mare din județul Olt nu are canalizare și nici asfalt, dar anul trecut a dat 60% din pe asistența socială în caz de invaliditate, arată datele Ministerului de Finanțe. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a început reevaluarea tuturor persoanelor cu dizabilități. Unii localnici au povestit cum se dau

Ce spun localnicii despre acordarea certificatelor de handicap

Locuitor: Că am și eu o pensie de handicap. Soțul tot de handicap a avut. 4 milioane și 900. Am accident vascular la cap. Cu inima, cu probleme…Și m-a băgat la gradu.. aproape la 2 m-a băgat.

Reporter : De cât timp primiți bani pentru handicapul ăsta?

Locuitor: Sunt vreo 9 ani!

Reporter: Multă lume e aici cu certificat de handicap.

Locuitor: Sunt și mai bine, am înțeles, și primesc o sumă de bani.

Reporter: Dar cum pot? Locuitor: Dacă s-au dus la doctor și i-au găsit că sunt bolnavi…

Locuitor: Și la noi sunt mulți handicapați care.. Uite, asta, vecina, are pensia ei, pensie, și are ajutor de ăsta de handicap.

Reporter: Păi ce handicap are?

Locuitor: Păi nu știu, că ea are grijă de o babă, mai încolo, la câteva case, și mai are grijă de unul la șosea. E handicapată, dar poate să se ducă să facă treabă!

Reporter: Și ce handicap i-a băgat?

Locuitor: Păi de unde să știu? Dar mulți, sunt mulți așa. Nu e numai ea. Satul aici, tot, e de handicapați.

Reporter: Și sunt sănătoși?

Locuitor: Și.. Ei fac treabă.

Un localnic a vorbit despre banii care se dau medicilor pentru obținerea certificatelor de handicap.

Locuitor: Ascultă ce-ți spun: fără bani nu se duce nimeni! Că nu poți tu, să vin eu, să-mi faci tu mie … Și la un doctor! Doctorii acum… dar cică mai iau și-un ban, că mai iau și ei mită… Mai înainte, dai o găină, dai ouă, dai brânză… Păi de unde? Dai bani! Fără bani, unde te duci?

Reporter: Și cât era un certificat din ăla?

Locuitor: Păi nu știu. Că ăștia care au făcut… Cică.. cam cu ce să-i dai și ăleia că se duce, cam la 30 de milioane!

Locuitor: Păi, la Slatina! Că plătești și pe ăla, drumul, să te ducă, să te aducă. Îți făcea dosarul și îl trimitea la Slatina. Dacă ești bolnav, dacă ești cu picioarele, dacă ești cu capul…

DGAPSC verifica acordarea certificatelor de handicap

Directorul general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Robert Munteanu, a declarat pentru Digi24 că în comună sunt peste 250 de persoane cu handicap și că a început reevaluarea tuturor dosarelor.