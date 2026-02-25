B1 Inregistrari!
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați

Adrian A
25 feb. 2026, 17:12
Cuprins
  1. Cum se aruncă banii pe fereastră
  2. Sute de comune și orașe mici ar trebui desființate

Guvernul face reforma administrativă, însă realitatea arată că reducerea cheltuielilor, prin concedieri și tot felul de constrângeri bugetare, nu e nici pe dearte de natură să rezolve problema. Sunt comune în țară care cheltuie milioane de lei doar pe salarii și ajutoare sociale. 

Cum se aruncă banii pe fereastră

Un exemplu este comuna Coroiești din Vaslui. Comuna apare cu datorii de 1.000.000 de lei la ANAF pe anul trecut. Comuna își dă 73% din venituri pe cheltuielile cu salariile și pe plata ajutoarelor sociale, potrivit bugetului pe 2024, ultimul publicat.

Primăria a avut venituri de 6.400.000 de lei, din care numai 3.600.000 de lei au fost venituri proprii. Cheltuielile cu personalul au fost de 4.100.000 de lei, adică 65% din venituri. Suma de 496.000 de lei s-a dus pe ajutoare sociale, adică 8% din venituri, arată un reportaj realizat de jurnaliștii de la Newsweek România.

În total, cheltuielile de personal și ajutoarele sociale au fost 73% din venituri. Asta în timp ce din veniturile proprii nu se puteau acoperi nici cheltuielile salariale ale primăriei.

Și Primăria Bătrâna funcționează pe minus. Pentru 2025, instituția a bugetat venituri de doar 1.670.000 de lei, în timp ce cheltuielile au depășit 2.200.000 de lei. Doar salariile angajaților însumează 700.000 de lei, adică aproape 40% din total.

Comuna Puiești are 3.300 de locuitori și o datorie de 1.700.000 de lei la ANAF în 2025. Localitatea cheltuie cu salariile o treime din buget. A primit subvenții de 12.000.000 de lei, după ce din fonduri europene a reușit să obțină doar 700.000 de lei.

Orașul Ștei are o populație de 5.300 de locuitori. Potrivit bugetului, cheltuielile de funcționare ale orașului sunt de 13.000.000 de lei. Pentru angajații din primărie și din alte administrații se plătește, anual, suma de 7.300.000 de lei. Se dau și ajutoare sociale de 1.200.000 de lei.

Și există și un oraș unde sunt școli cu WC în fundul curții. În primăria Murgești, oraș cu 6.700 de locuitori, muncesc 55 de oameni și 17 consilieri locali. Primăria are cheltuieli cu personalul de 10.000.000 de lei.

Sute de comune și orașe mici ar trebui desființate

Un raport al Curții de Conturi arată un dezastru administrativ pe teritoriul României. Majoritatea localităților mici nu se pot finanța. Sute de localități au un statut mult „umflat”.

Populația lor este mult mai mică decât e nevoie pentru a fi orașe sau comune.

La nivelul anului 2023, 119 orașe nu îndeplineau criteriul demografic de minimum 10.000 de locuitori.

Acestea reprezintă mai mult de jumătate (55%) din totalul de 216 orașe. Totodată, un număr de 432 de comune (15% din numărul total de comune) nu îndeplineau criteriul demografic”, arată raportul.

În România sunt prea multe comune (2.860) și prea multe orașe (319).

„Astfel, 84% din cele 2.862 de comune au depins în proporție de peste 50% de finanțare de la bugetul de stat în anul 2023. În schimb, doar 26% din cele 119 orașe mici au avut nevoie de un astfel de sprijin atât de semnificativ.”, arată documentul Curții de Conturi.

