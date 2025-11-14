COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.32 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025

UAT Municipiul București, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr.32- Etapa II„ cod SMIS 328205.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea unui număr de 8 tramvaie noi, moderne pentru realizarea transferului sustenabil al unei părți din cota modală de transport cu autoturisme către transportul public.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului au pus accent pe scăderea anuală a gazelor cu efect de seră și creșterea numărului de pasageri transportați.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2025, cu o valoare totală de 75.830.370,76 lei din care valoarea contribuție europene este de 51.196.254,74 Lei.

Pentru detalii suplimentare despre proiect, aceste pot fi obținute de la: Alexandru Nistor, Manager de proiect, telefon: 021/3055550, e –mail: