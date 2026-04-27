Dorian Popa a uimit la propria nuntă. Detaliul de pe pieptul artistului care a atras toate privirile

Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 10:13
sursă foto: Instagram/ Dorian Popa
Cuprins
  1. Ce ținute au ales mirii pentru evenimentul grandios
  2. Ce meniu exclusivist a fost servit la nunta lui Dorian Popa
  3. Unde s-a desfășurat petrecerea

Nunta lui Dorian Popa și a iubitei sale, Andreea, a avut loc vineri, 24 aprilie, într-un cadru de poveste pe malul lacului din Buftea. După doi ani de relație, cei doi au devenit oficial o familie.

Ce ținute au ales mirii pentru evenimentul grandios

Andreea a strălucit  într-o rochie tip sirenă, în timp ce Dorian a purtat un costum negru clasic.

Ulterior, aceștia au optat pentru haine mai comode, iar artistul a ales un sacou casual și un accesoriu de lux impresionant. Este vorba despre un lanț din aur masiv, lucrat manual și încrustat cu mii de diamante.

„Am mers pe modelul…cubanul drept, rectangular și o chestie pe care mi-am dorit-o eu în comparație cu lanțul vechi a fost să plin și pe spate. Motiv pentru care a fost consumat un pic mai mult aur. El e acum plin și pe spate. În cazul în care se întoarce, să fie și mai frumos decât cel vechi, nu că acela nu ar fi frumos. Are 2.100 de pietre, wow. Acest lanț superb este mai mult decât ce visam. După cum vedeți e încrustat tot în diamante și D-ul, care reprezintă inițiala numelui meu”, a declarat Dorian Popa.

Ce meniu exclusivist a fost servit la nunta lui Dorian Popa

Invitații au avut parte de un meniu fine dining, cu preparate rafinate precum foie gras, homar și black cod de Alaska.

Deși inițial plănuiau să facă evenimentul acasă, din cauza renovările din Domnești, cei doi au ales  această locație de pe malul lacului, unde au fost prezenți 120 de invitați.

Mâncarea a îmbinat influențe mediteraneene și asiatice, oferind o experiență culinară deosebită tuturor celor prezenți.

„Mai mult s-a implicat soția. Cei de aici au făcut meniul foarte interesant, special pentru noi, care a generat comentarii că invitații o să plece flămânzi acasă. E un meniu fine dining, cu mâncare ieșită din comun, dar asta nu pune nicio grijă pe umerii noștri”, a mai spus Dorian Popa.

Unde s-a desfășurat petrecerea

După ce au spus „DA” pe ponton, invitații s-au mutat într-un spațiu exclusivist pentru o petrecere care a durat până în zori.

Deși lista inițială cuprindea doar 90 de persoane, numărul prietenilor care au dorit să le fie alături a crescut considerabil.

De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
Monden
De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
Vica Blochina spune totul despre Bianca Drăgușanu: „Nu am putut să fiu prietenă bună cu ea niciodată
Monden
Vica Blochina spune totul despre Bianca Drăgușanu: „Nu am putut să fiu prietenă bună cu ea niciodată
De ce ar fi fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt: „Atâta nedreptate nu a fost în niciun sezon”
Monden
De ce ar fi fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt: „Atâta nedreptate nu a fost în niciun sezon”
 ,,Nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție”: Cum a ajuns să arate relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu
Monden
 ,,Nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție”: Cum a ajuns să arate relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu
Olga Barcari, eliminată de la „Survivor” după șase săptămâni. Câți bani ar fi încasat
Monden
Olga Barcari, eliminată de la „Survivor” după șase săptămâni. Câți bani ar fi încasat
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
Monden
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez”
Monden
Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez”
Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
Monden
Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
Monden
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
Monden
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
