Nunta lui Dorian Popa și a iubitei sale, Andreea, a avut loc vineri, 24 aprilie, într-un cadru de poveste pe malul lacului din Buftea. După doi ani de relație, cei doi au devenit oficial o familie.

Ce ținute au ales mirii pentru evenimentul grandios

Andreea a strălucit într-o rochie tip sirenă, în timp ce a purtat un costum negru clasic.

Ulterior, aceștia au optat pentru haine mai comode, iar artistul a ales un sacou casual și un accesoriu de lux impresionant. Este vorba despre un lanț din aur masiv, lucrat manual și încrustat cu mii de diamante.

„Am mers pe modelul…cubanul drept, rectangular și o chestie pe care mi-am dorit-o eu în comparație cu lanțul vechi a fost să plin și pe spate. Motiv pentru care a fost consumat un pic mai mult aur. El e acum plin și pe spate. În cazul în care se întoarce, să fie și mai frumos decât cel vechi, nu că acela nu ar fi frumos. Are 2.100 de pietre, wow. Acest lanț superb este mai mult decât ce visam. După cum vedeți e încrustat tot în diamante și D-ul, care reprezintă inițiala numelui meu”, a declarat Dorian Popa.

Ce meniu exclusivist a fost servit la nunta lui Dorian Popa

Invitații au avut parte de , cu preparate rafinate precum foie gras, homar și black cod de Alaska.

Deși inițial plănuiau să facă evenimentul acasă, din cauza renovările din Domnești, cei doi au ales această locație de pe malul lacului, unde au fost prezenți 120 de invitați.

Mâncarea a îmbinat influențe mediteraneene și asiatice, oferind o experiență culinară deosebită tuturor celor prezenți.

„Mai mult s-a implicat soția. Cei de aici au făcut meniul foarte interesant, special pentru noi, care a generat comentarii că invitații o să plece flămânzi acasă. E un meniu fine dining, cu mâncare ieșită din comun, dar asta nu pune nicio grijă pe umerii noștri”, a mai spus Dorian Popa.

Unde s-a desfășurat petrecerea

După ce au spus „DA” pe ponton, invitații s-au mutat într-un spațiu exclusivist pentru o petrecere care a durat până în zori.

Deși lista inițială cuprindea doar 90 de persoane, numărul prietenilor care au dorit să le fie alături a crescut considerabil.