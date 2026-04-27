Președintele Nicușor Dan a evitat, luni, să spună dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, președintele PNL, în funcția de premier. Șeful statului are chiar de la această oră consultări cu partidele pro-europene despre investițiile prin SAFE și PNRR.

Ce a spus Nicușor Dan despre criza guvernamentală

Nicușor Dan a refuzat să spună dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, invocând, din nou, că el

„De luni de zile discut și cu unii și cu alții, am constatat că tensiunea e tot mai mare. Suntem într-un moment în care e o poziție ireconciliabilă (între partide). Eu trebuie să fiu mediator. Inclusiv ședința de la 10:00 are loc civilizat. Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat Nicușor Dan întrebat, la dacă îl mai susține pe Bolojan în funcția de premier.

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă. N-am spus niciodată altceva. Tot respectul pentru domnul prim-ministru.

Dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți ale coaliției”, a mai precizat Dan.

La întrebarea despre percepția că s-ar fi apropiat de PSD, președintele a răspuns că orice poziție este interpretată diferit în funcție de unghiul din care este privită. „Dacă te uiți din partea PSD-ului, sunt sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”, a spus el. Nicușor Dan a respins ideea că și-ar fi schimbat orientarea politică: „E greu să te schimbi după ce faci 20 de ani același lucru. Eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată”.

Consultări, din nou, la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan luni, de la ora 10.00, cu liderii partidelor pro-europene. Discuțiile vizează implementarea programelor SAFE și PNRR, într-un moment tensionat pe scena politică, după ruperea coaliției de guvernare de către PSD.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind că discuțiile vor fi „tehnice și aplicate”.

Săptămâna trecută, partidele din coaliție au fost invitate separat la Palatul Cotroceni.