Alertă meteo. Locul unde a căzut atât de multă grindină încât a fost nevoie să fie luată cu excavatorul. Ce zone sunt afectate (VIDEO)

Ana Maria
27 apr. 2026, 09:59
Sursa foto: Cpatura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Grindină uriașă, pe străzi. Ce s-a întâmplat în Gaziantep
  2. Furtuni puternice în Turcia: Ce zone sunt vizate de Codul galben
  3. Grindină uriașă, în Turcia. Unde se extinde vremea instabilă
  4. Ce s-a întâmplat în districtul Nizip

Grindină uriașă în Turcia! O cădere masivă de grindină a afectat orașul Gaziantep, iar străzile au fost acoperite de grindină. Pentru îndepărtarea acesteia, s-a intervenit cu excavatoare.

Grindină uriașă, pe străzi. Ce s-a întâmplat în Gaziantep

În orașul Gaziantep, Turcia, a avut loc o cădere masivă de grindină care a determinat formarea unor acumulări de gheață pe arterele urbane. Stratul de gheață depus a fost atât de gros încât, în unele zone, autoritățile au intervenit cu utilaje pentru a curăța carosabilul, potrivit turkietoday.com.

Locuitorii au fost luați prin surprindere de intensitatea fenomenului și au încercat să-și protejeze mașinile, adăpostindu-le în parcări acoperite sau la benzinării. În același timp, ploile torențiale au dus la acumulări de apă în mai multe zone ale orașului.

Relatările din presa locală vorbesc despre bucăți de grindină de dimensiunea unei nuci, care au provocat pagube și panică în rândul populației.

Furtuni puternice în Turcia: Ce zone sunt vizate de Codul galben

Mai multe regiuni din estul și sud-estul Turciei se confruntă cu fenomene meteo severe, după ce autoritățile au emis o avertizare de tip cod galben pentru șapte provincii. Meteorologii atrag atenția asupra riscului ridicat de inundații rapide, în contextul unor ploi torențiale și furtuni intense.

Avertizarea vizează provinciile Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman și Şırnak. Codul galben semnalează fenomene periculoase, mai ales în situațiile în care condițiile meteo se schimbă brusc. Autoritățile le recomandă oamenilor să fie vigilenți și să evite deplasările în timpul episoadelor de vreme severă, notează turkietoday.com.

Grindină uriașă, în Turcia. Unde se extinde vremea instabilă

Instabilitatea atmosferică nu se limitează doar la sud-estul țării. Specialiștii anunță că fenomenele se vor extinde din zona Mării Egee și din interiorul regiunii mediteraneene către sudul și estul Anatoliei Centrale, dar și spre estul regiunii Mării Negre, Anatolia de Est și Anatolia de Sud-Est.

În aceste condiții, precipitațiile pot deveni local abundente, mai ales în sud-est, inclusiv în estul regiunii, dar și în Elazığ, Bitlis, Şırnak și Hakkari. Sunt așteptate viituri, acumulări semnificative de apă pe carosabil și posibile incidente cauzate de descărcările electrice.

Pe lângă ploile puternice, autoritățile avertizează și asupra unui alt pericol: avalanșele. În zonele montane din Anatolia de Est și din interiorul regiunii estice a Mării Negre, unde stratul de zăpadă este încă consistent, există riscul de topire rapidă și declanșare a unor avalanșe.

Ce s-a întâmplat în districtul Nizip

Situația a fost critică și în districtul Nizip, din provincia Gaziantep, unde ploile abundente și grindina au dus la ieșirea din matcă a unor cursuri de apă. Cinci persoane au rămas blocate într-o locuință și au fost salvate cu ajutorul unui utilaj.

La intervenție au participat echipe ale jandarmeriei, AFAD, pompieri și utilaje ale autorităților locale. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, potrivit autorităților.

În regiunea Marmara, meteorologii anunță intensificări ale vântului spre finalul zilei, cu rafale ce pot atinge viteze de 40 până la 60 km/h. Aceste condiții pot genera probleme punctuale, în special în zonele expuse.

Citește și...
Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
Externe
Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
Externe
Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
Elon Musk a lansat XChat. Noua aplicație care schimbă regulile comunicării
Externe
Elon Musk a lansat XChat. Noua aplicație care schimbă regulile comunicării
Un lider israelian cu rădăcini românești intră în cursa pentru putere. Alianța surpriză anunțată împotriva lui Netanyahu
Externe
Un lider israelian cu rădăcini românești intră în cursa pentru putere. Alianța surpriză anunțată împotriva lui Netanyahu
Meghan Markle și Prințul Harry, în centrul unui nou scandal: „Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat”
Externe
Meghan Markle și Prințul Harry, în centrul unui nou scandal: „Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat”
Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic. Cât de aproape este de un posibil mega-cutremur
Externe
Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic. Cât de aproape este de un posibil mega-cutremur
Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze, după ce cadeții piloți au desenat penisuri pe cer în timpul unor zboruri de antrenament (FOTO)
Externe
Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze, după ce cadeții piloți au desenat penisuri pe cer în timpul unor zboruri de antrenament (FOTO)
Cel mai lung tiramisu din lume, realizat la Londra. Desertul a intrat în Cartea Recordurilor cu 440,6 metri (VIDEO)
Externe
Cel mai lung tiramisu din lume, realizat la Londra. Desertul a intrat în Cartea Recordurilor cu 440,6 metri (VIDEO)
Papa Leon, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: „Fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”
Externe
Papa Leon, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: „Fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”
Zelenski propune negocieri directe cu Rusia în Azerbaidjan, în timp ce Ucraina este lovită de un nou atac masiv
Externe
Zelenski propune negocieri directe cu Rusia în Azerbaidjan, în timp ce Ucraina este lovită de un nou atac masiv
Ultima oră
12:50 - Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
12:48 - Primul lider social-democrat, care a respins ideea unei guvernări cu AUR: „PSD protejează românii”
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector