Grindină uriașă în Turcia! O cădere masivă de grindină a afectat orașul Gaziantep, iar străzile au fost acoperite de grindină. Pentru îndepărtarea acesteia, s-a intervenit cu excavatoare.

Grindină uriașă, pe străzi. Ce s-a întâmplat în Gaziantep

În orașul , Turcia, a avut loc o cădere masivă de grindină care a determinat formarea unor acumulări de gheață pe arterele urbane. Stratul de gheață depus a fost atât de gros încât, în unele zone, autoritățile au intervenit cu utilaje pentru a curăța carosabilul, potrivit

Gaziantep Nizip’te dolu nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları. 👀 📍Gaziantep,Türkiye.(26.04.2026) — Hava Medya (@havamedyaa)

Locuitorii au fost luați prin surprindere de intensitatea fenomenului și au încercat să-și protejeze mașinile, adăpostindu-le în parcări acoperite sau la benzinării. În același timp, ploile torențiale au dus la acumulări de apă în mai multe zone ale orașului.

Relatările din presa locală vorbesc despre bucăți de grindină de dimensiunea unei nuci, care au provocat pagube și panică în rândul populației.

Elazığ’da bugün etkili olan kuvvetli dolu yağışından sonra bazı araçlar yolda kaldı. 📍Elazığ, Türkiye.(26.04.2026) — Hava Medya (@havamedyaa)

Furtuni puternice în Turcia: Ce zone sunt vizate de Codul galben

Mai multe regiuni din estul și sud-estul Turciei se confruntă cu fenomene meteo severe, după ce autoritățile au emis o avertizare de tip cod galben pentru șapte provincii. Meteorologii atrag atenția asupra riscului ridicat de inundații rapide, în contextul unor ploi torențiale și furtuni intense.

Avertizarea vizează provinciile Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman și Şırnak. Codul galben semnalează fenomene periculoase, mai ales în situațiile în care condițiile meteo se schimbă brusc. Autoritățile le recomandă oamenilor să fie vigilenți și să evite deplasările în timpul episoadelor de vreme severă, notează turkietoday.com.

Grindină uriașă, în Turcia. Unde se extinde vremea instabilă

Instabilitatea atmosferică nu se limitează doar la sud-estul țării. Specialiștii anunță că fenomenele se vor extinde din zona Mării Egee și din interiorul regiunii mediteraneene către sudul și estul Anatoliei Centrale, dar și spre estul regiunii Mării Negre, Anatolia de Est și Anatolia de Sud-Est.

În aceste condiții, precipitațiile pot deveni local abundente, mai ales în sud-est, inclusiv în estul regiunii, dar și în Elazığ, Bitlis, Şırnak și Hakkari. Sunt așteptate viituri, acumulări semnificative de apă pe carosabil și posibile incidente cauzate de descărcările electrice.

Pe lângă ploile puternice, autoritățile avertizează și asupra unui alt pericol: avalanșele. În zonele montane din Anatolia de Est și din interiorul regiunii estice a Mării Negre, unde stratul de zăpadă este încă consistent, există riscul de topire rapidă și declanșare a unor avalanșe.

Ce s-a întâmplat în districtul Nizip

Situația a fost critică și în districtul Nizip, din provincia Gaziantep, unde ploile abundente și grindina au dus la ieșirea din matcă a unor cursuri de apă. Cinci persoane au rămas blocate într-o locuință și au fost salvate cu ajutorul unui utilaj.

La intervenție au participat echipe ale jandarmeriei, AFAD, pompieri și utilaje ale autorităților locale. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, potrivit autorităților.

În regiunea Marmara, meteorologii anunță intensificări ale vântului spre finalul zilei, cu rafale ce pot atinge viteze de 40 până la 60 km/h. Aceste condiții pot genera probleme punctuale, în special în zonele expuse.